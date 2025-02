“Da giorni senz’acqua a Minissale ma l’Amam non dà informazioni”

Messina. Nota polemica del capogruppo di Prima l'Italia Oteri. Alibrandi: "Lavori completati, supporto a due palazzine con le autobotti"

MESSINA – “Consiglio d’amministrazione nuovo, problemi vecchi. Disservizi idrici e mancanza d’informazioni. Perché i vertici dell’Amam non danno comunicazione adeguate ai loro utenti? Non solo i problemi a Bisconte, il 9 gennaio, ma adesso anche a Minissale, dove l’acqua manca da martedì senza che qualcuno all’Amam abbia informato i residenti”. A sottolinearlo è il capogruppo di Prima l’Italia, in Consiglio comunale, Cosimo Oteri. Si tratta di un disagio raccontato ieri da Tempostretto grazie alla segnalazione di un cittadino.

Perdita d’acqua a Minissale, Messina

Così il presidente Paolo Alibrandi: “Abbiamo fatto dei lavori, che si sono conclusi. E siamo di supporto con le autobotti. Solo due palazzine hanno avuto problemi”.

“Persistono i problemi di comunicazione nell’Amam”

Per l’esponente del partito di Salvini, invece, “il cambiamento dei vertici societari, obbligatorio e inevitabile dopo la gestione della crisi idrica dell’estate scorsa, non ha portato alcun cambiamento nelle relazioni con i cittadini. Né sulla pagina facebook né sul sito dell’Azienda acquedotto sono state pubblicate informazioni e su questi lavori – insiste Oteri- dando così prova, semmai ce ne fosse ancora bisogno, di come nulla sia cambiato nella gestione della comunicazione dell’Amam, nonostante la decapitazione dei vecchi vertici (anche se la presidente Bonasera e la consigliera Franza sono state confortate da nuovi incarichi) e l’arrivo dei nuovi”.

Conclude il capogruppo di Prima l’Italia: “Nessuno contesta la necessità di intervenire sulla rete idrica, ma riteniamo indispensabile una comunicazione preventiva o tempestiva, a seconda del caso, in caso di mancata erogazione”.

Articoli correlati