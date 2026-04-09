Da Messina all’Agenzia Spaziale Italiana: Simone Pirrotta sarà ospite dell’Officina del Sole

L'incontro dal titolo "La Luna non è poi così lontana" è fissato per sabato 11 aprile alle 18.30.

MESSINA – Simone Pirrotta, ingegnere messinese e project manager dell’Agenzia Spaziale Italiana, sarà ospite dell’Officina del Sole APS sabato prossimo, 11 aprile. Di lui avevamo raccontato la storia la scorsa estate, parlando del suo percorso dallo Stretto a Roma e a contatto con colleghi da ogni parte d’Europa e del mondo.

Pirrotta all’Officina del Sole

L’incontro nella sede dell’Officina del Sole in via Giacomo Venezian, 15, sarà alle 18.30. Emblematico il titolo: “La Luna non è poi così lontana”. Pirrotta porterà con sé la sua esperienza all’Agenzia Spaziale Italiana e parlerà anche della collaborazione con Sergio Bonelli Editore per alcuni volumi di Nathan Never. Come spiegato dall’associazione, sarà “un incontro perfetto per chi ama il fumetto, la fantascienza e lo spazio: dalla realtà delle missioni spaziali alle storie di Nathan Never, scopriremo quanto i due mondi siano più vicini di quanto immaginiamo”.