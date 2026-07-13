L’ultimo saluto a Ninni Panzera, “tessitore di anime nel segno della cultura”

Durante le esequie al Duomo monsignor Roberto Romeo ha ricordato il suo percorso, da Taormina Arte al Messina Opera Film Festival

MESSINA – Nel Duomo di Messina I funerali di Ninni Panzera. Oggi pomeriggio l’ultimo saluto all’ex segretario generale di Taormina Arte, animatore instancabile prima della saletta Milani e poi del Messina Opera Film Festival. Il celebrante, monsignor Roberto Romeo, ha ricordato il suo percorso intellettuale e umano: “Un uomo eccezionale e un gran signore che ha dedicato alla bellezza la sua vita. Ho ricevuto tante testimonianze e tutti convergono sulla sua levatura. Un tessitore di anime che credeva nella forza introspettiva della cultura”.

Simona Celi direttrice artistica di TaoArte, dopo la celebrazione, ha letto un messaggio di Gabriele Lavia. In primo piano il ricordo di quando “Taormina viveva di teatro, con la tua passione abbiamo fatto un lavoro enorme. Amico mio per sempre”. Poi Simona Celi ha ricordato Panzera e il suo lavoro per Taormina Arte, “con il suo stile arguto e amore incondizionato per la cultura”.

Daniela Tornatore, sorella di Giuseppe Tornatore, ha infine letto un messaggio del regista: “Che la terra ti sia lieve, il tuo Peppuccio Tornatore”. Al cineasta palermitano Panzera ha dedicato libri e mostre, a partire dalla “scoperta” messinese di “Nuovo Cinema Paradiso”. E I due erano legati da una lunga amicizia e intesa culturale.

Con le note di Morricone composte per Nuovo Cinema Paradiso e un applauso commosso, la bara ha lasciato il Duomo.

Passaggio finale commovente davanti a quella che un tempo era la “sua” saletta Milani. Tanti gli applausi e la figlia Ida ha detto a chi ha reso omaggio al padre: “Ogni volta che vedrete un film o un’opera teatrale pensate a lui. E sorridete”.

Articoli correlati