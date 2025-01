“Dal torrente Zafferia continui campanelli d’allarme”

L'ex consigliere Gianpiero Terranova richiama l'attenzione sull'epissodio di ieri: "Ci sono voluti i mezzi meccanici per liberare la strada e c'era chi era rimasto isolato"

MESSINA – Il torrente Zafferia continua ad allarmare i residenti. L’ex consigliere Gianpiero Terranova richiama l’attenzione sull’episodio di ieri: “Ci sono voluti i mezzi meccanici per liberare la strada e c’era chi è rimasto isolato. Con il maltempo, l’acqua e soprattutto i depositi alluvionali hanno reso la strada impraticabile. Chi si trovava in un’azienda agricola è rimasto isolato. E solo l’intervento, con i mezzi meccanici, di una ditta incaricata dal Comune ha consentito di liberare l’alveo e consentire il transito. Ricordo che questo è un percorso che serve pure ai tecnici Amam per giungere a un serbatoio importante”.

Dopo l’esondazione di agosto, i cittadini più volte hanno lanciato l’allarme invocando interventi strutturali. E il progetto c’è, da 30 milioni di euro, per opere di adeguamento e sistemazione dell’alveo, con sinergia tra Comune e Regione. Di recente l’assessore per la Difesa del suolo, Francesco Caminiti, ci ha aggiornati sullo stato delle cose. Ma, superata la fase della progettazione, si dovrà poi trovare il finanziamento, o ministeriale o regionale, per passare a quella esecutiva.

Articoli correlati