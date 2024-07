Dall’11 luglio cambia la viabilità all’Annunziata per lavori di scavo

La società Terna Rete Italia parte con le operazioni d'efficientamento energetico. Ecco i dettagli

MESSINA – Viabilità rivoluzionata all’Annunziata. Come avevamo annunciato, mancava solo un accordo finale tra le parti interessate e ora c’è. Dall’11 luglio al 22 agosto, come dispone un’ordinanza del Comune di Messina, si chiudono alcune strade per i lavori di scavo elettrodotto da parte della società Terna Rete Italia. lavori di scavo elettrodotto. Per la realizzazione di una buca e di un cavo interrato, nel quadro dell’elettrodotto Sorgente-Rizziconi, l’impresa ha chiesto d’interdire il passaggio alle macchine e di far passare a piedi tramite una passerella. Si tratta di lavori d’efficientamento energetico nel segno della nuova linea elettrica tra Sicilia e Calabria. Vengono interdetti la sosta e il transito veicolare nel tratto di

viale Annunziata compreso tra via Antonio Agostino/via Ciaramita e via Roma.

Sull’argomento si è svolta a fine mese una riunione tecnica con gli assessori Salvatore Mondello e Francesco Caminiti, il presidente della V Municipalità Raffaele Verso e rappresentanti di Terna. Era presente pure l’avvocato Gianfranco Scoglio, in rappresentanza dell’Eurospar e del Centro commerciale Orchidea, che ha chiesto garanzie per i danni dovuti all’interruzione. Una volta trovato l’accordo, nei giorni scorsi, oggi l”ordinanza stabilisce una serie di misure per il periodo dei lavori.

Il presidente della V Municipalità, Raffaele Verso, ha chiesto e ottenuto dal Comune che, anche per i disagi subiti, l’Annunziata ottenga, alla fine dei lavori, il rifacimento dell’asfalto dal tratto interessato all’Annunziata bassa, con la sistemazione della rotatoria.

L’ordinanza

“Dall’11/07/2024 al 22/08/2024 si ordina di istituire il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, ambo i lati in viale Annunziata, nel tratto compreso tra Antonio Agostino/via Ciaramita ed il ponte di collegamento tra viale Annunziata e via del Fante sito a valle di via Roma;

istituire il divieto di transito veicolare in viale Annunziata, nel tratto compreso tra via Antonio Agostino/via Ciaramita e via Roma, consentendo l’accesso e la sosta dei veicoli adibiti al carico/scarico merci per l’attività commerciale “Eurospar – Centro Orchidea”, in prossimità dell’accesso alla propria apposita area di carico/scarico sita a valle dell’area di scavo, consentendo altresì l’accesso dei veicoli dei residenti in via Trieste (area condominiale), provvedendo a regolamentare tali accessi (in ingresso ed in uscita), con movieri a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, garantendo, in sicurezza, la

continuità del transito pedonale su idonei percorsi segnaleti e protetti;

istituire la direzione obbligatoria a destra in via Roma in corrispondenza dell’intersezione

con viale Annunziata;

istituire la direzione obbligatoria a sinistra in viale Annunziata, direzione di marcia maremonte, in corrispondenza dell’intersezione con via Roma, ad eccezione dei veicoli adibiti al carico/scarico merci per l’attività commerciale “Eurospar – Centro Orchidea”, collocando idonea segnaletica di preavviso di strada chiusa al transito in corrispondenza del ponte di collegamento tra viale Annunziata e via del Fante sito a valle di via Roma, con l’indicazione della distanza;

istituire la direzione obbligatoria a sinistra in via Ciaramita, direzione di marcia montemare, in corrispondenza dell’intersezione con via Antonino Agostino, ad eccezione dei residenti di via Trieste;

istituire il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, ambo i lati del ponte di collegamento tra viale Annunziata e via del Fante sito a valle di via Roma;

istituire il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, ambo i lati di via del Fante nel tratto compreso tra via Antonio Agostino ed il ponte di collegamento tra viale Annunziata e via del Fante sito a valle di via Roma;

istituire il doppio senso di circolazione in via del Fante nel tratto compreso tra via Antonino Agostino ed il ponte di collegamento tra viale Annunziata e via del Fante sito a valle di via Roma;

istituire il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in via del Fante nel tratto compreso tra via Antonino Agostino ed il ponte di collegamento tra viale Annunziata e via del Fante sito a valle di via Roma.

L’ordinanza obbliga a “istituire il limite massimo di velocità 30 km/h in via del Fante nel tratto compreso tra via Antonino Agostino ed il ponte di collegamento tra viale Annunziata e via del Fante sito a valle di via Roma; prevedere per i veicoli provenienti da via Giovanni Palatucci e via Luigi Einaudi, carreggiate in direzione di marcia monte-mare, diretti verso la zona valle di viale Annunziata, la deviazione in corrispondenza della rotatoria Enzo Verzera, con obbligo assoluto per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, per l’immissione nel percorso alternativo costituito da via Sandro Pertini, via Umberto Fiore, via Saro Leonardi, fino alla immissione in viale Annunziata/via del Fante, provvedendo alla collocazione di tutta la necessaria segnaletica di obbligo e di indicazione;

prevedere per i veicoli provenienti da viale Annunziata/via del Fante, direzione di marcia mare-monte, diretti verso la via Antonino Agostino/via Giovanni Palatucci e la via Ciaramita, la deviazione in corrispondenza del ponte con la via Saro Leonardi, con obbligo assoluto per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (ad eccezione dei veicoli adibiti al carico/scarico merci per l’attività commerciale “Eurospar – Centro Orchidea”), per l’immissione nel percorso alternativo costituito da via Saro Leonardi, via Umberto Fiore, via Sandro Pertini, fino alla immissione nella rotatoria Enzo Verzera,

provvedendo alla collocazione di tutta la necessaria segnaletica di obbligo e di indicazione;

consentire ai veicoli provenienti da via Antonino Agostino, carreggiata in direzione di marcia monte-mare, di svoltare a sinistra in corrispondenza dell’intersezione con via Ciaramita per l’immissione nella carreggiata in direzione di marcia mare-monte della stessa via Antonino Agostino e la successiva prosecuzione in direzione monte o l’immissione in via del Fante in direzione mare;

prevedere durante le fasce orarie di maggiore intensità della circolazione veicolare, 7,00-9,00, 12,30-14,30, 19,00-20,30, la predisposizione di movieri a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, in corrispondenza della rotatoria Enzo Verzera, dell’area di intersezione via Ciaramita/via Antonino agostino/via del Fante, ponte di collegamento tra viale Annunziata e via del Fante sito a valle di via Roma, ponte di collegamento tra viale Annunziata e via del Fante sito in corrispondenza di via Saro Leonardi.