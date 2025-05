Dc, eletta la Direzione provinciale di Messina

Ecco i 35 nomi della nuova struttura della Democrazia cristiana

MESSINA – Nella sede della Democrazia cristiana di Messina, in via Romagnosi 19, si è riunito il Comitato provinciale della Dc di Messina del per eleggere la Direzione provinciale del partito di Messina. L’assemblea, presieduta dal segretario provinciale, Giovanni Frazzica, ha avuto modo di esprimersi sui tanti temi presenti nel panorama politico e amministrativo provinciale.

Ha evidenziato Frazzica: “Le elezioni provinciali di secondo livello, pur in assenza di risultato, hanno rappresentato l’occasione per un importante esordio della Dc sulla scena politica provinciale. Un dato da cui si può partire con un’agenda ricca di impegni caratterizzati dall’attenzione per il territorio, per i giovani, per la sanità e per il lavoro”. L’intervento che ha concluso le discussioni è stato quello del presidente nazionale del Partito, Renato Grassi, poi il voto della Direzione.

Ecco la lista degli eletti:

DIREZIONE PROVINCIALE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA DI MESSINA

1.ALESSANDRO NISTA

2.ANDREA VADALA’

3.ANGELO TUDISCA

4.ANTONIO GIARDINA

5.CARMELO INDAIMO

6.COSIMO RAFFONE

7.CRISTINA PONZIO

8.DIEGO PERRONE,

9.FILIPPO CARBONE

10.FRANCESCO BORGIA

11.FRANCESCO LA SPADA

12.FRANCO PITRE

13.GIANFRANCO GENTILE

14.GIOVANNI CARUSO

15.GIOVANNI CRISAFULLI

16.GIOVANNI RAIMONDO

17.GIUSEPPE CAVALIERE

18.GIUSEPPE PAPPALARDO

19.GIUSEPPE RIZZO,

20.GIUSEPPE SALAMONE

21.HELGA CORRAO

22.LEO PARISI

23.LETTERIO INTERDONATO

24.LUIGI CARTAGENOVA

25.MARIA VITTORIA CIPRIANO

26.NINO SCARCIONE,

27.NINO VITALE

28. PAOLO BADESSA

29.REBECCA RINALDO

30.ROSALIA SCHIRO’

31.SALVATORE PRESTIFILIPPI

32.SEBASTIANO LANDRO

33.STEFANO BARBERA

34.STEFANO DE GAETANO

35.UMBERTO BONANNO