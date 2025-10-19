De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”

Il rebus a Messina: a chi sono diretti gli strali del capo politico? Il priimo obiettivo? Quello di rafforzarsi in vista dell'abbraccio con il centrodestra

MESSINA –7 giorni d’ordinaria follia – Cateno De Luca continua a strigliare la Giunta Basile. A dominare la settimana il rebus su Palazzo Zanca: a chi sono diretti gli strali del capo politico? Il priimo obiettivo sembra quello di rafforzarsi in vista dell’abbraccio (mortale o salvifico?) con il centrodestra. Le sue parole non sono passate inosservate dopo la giornata di venerdì con sindaco, assessori e presidenti delle partecipate: “Un’occasione per fare la ricognizione e verifica dell’attuazione del programma amministrativo a Messina. A tutti loro ho detto: Fate finta che tra qualche mese dobbiate lasciare questo palazzo, e che sia giusto farlo lasciando un buon ricordo, nel segno degli impegni che abbiamo assunto con i messinesi nel giugno 2022”.

A questo è seguita la staffilata del sindaco di Taormina e deputato regionale, leader del progetto “TiAmoSicilia” e di Sud chiama Nord: “Questa tensione è utile in vista di venerdì prossimo, quando analizzeremo tutto ciò che ancora non è stato fatto ma che avrebbe già potuto essere realizzato da ciascun assessore e da ogni partecipata. Così il tagliando a fine anno lo potremo fare a ragion veduta. Ps: qualcuno/a non aveva una bella cera alla fine della giornata”.

L’alleanza con il centrodestra e la roccaforte Messina

L’alleanza ormai sicura con il centrodestra, in modo da spezzare l’isolamento politico, rende più urgente, per De Luca, la necessità di consolidarsi lì dove è più forte. E non può permettersi fasi di “stanca” o flessioni nella roccaforte Messina. Da qui la tentazione del “come vi ho creato vi distruggo”, per semplificare. Un eventuale ingresso in Giunta di un esponente di Fratelli d’Italia (grazie pure al feeling a livello regionale con il presidente Galvagno) o Forza Italia non è da escludere. Ma in primis l’ex sindaco di Messina punta tutto su un’accelerazione nella città dello Stretto, in termini d’immagine e di sostanza, in vista delle amministrative, regionali e nazionali del 2027.

De Luca, il punto interrogativo su Basile e il risiko politico

Sarà ancora Basile il candidato di una Giunta Sud chiama Nord/centrodestra? Tutto puà essere messo in discussione. E c’è anche da rilevare che, in passato, le critiche di De Luca e le successive nomine nelle partecipate sono apparse più un risiko politico, piuttosto che un’attenta verifica amministrativa. Ma non aspettiamoci un’autocritica. Questa volta sarà diverso? Lo scopriremo solo vivendo. Intanto si prevedono giorni agitati a Palazzo Zanca e nelle sedi delle partecipate.

