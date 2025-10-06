Il degrado delle Case Basse di Paradiso. Tante parole e mai atti concreti

Da anni si parla di riqualificare la zona ma non ci sono progetti. L'idea di legarla al lungomare Boccetta - Annunziata

MESSINA – E’ una delle tante zone nascoste della città, davanti al mare. Quel mare che dovrebbe essere una risorsa per la città è spesso riservato a pochi e lì impera il degrado, con costruzioni o qualunque insediamento che ne impediscono la vista e l’accesso.

Di riqualificare l’area delle Case Basse di Paradiso se ne parla da decenni, senza che si muova foglia. Di accessibile c’è solo una strada stretta, in alcuni punti anche sterrata, poi costruzioni a destra e a sinistra, davanti al mare, tra vecchie case, baracche e concessioni demaniali per attività non sempre in funzione, come il “Cantiere Marina Sport”, oggi in curatela fallimentare.

Il collante con Boccetta – Annunziata

La riviera nord di Messina, quella del mare e dei lidi, inizia subito dopo le Case Basse, che sono un mondo a sé, nel degrado, e che dovrebbero essere invece il collante col lungomare Boccetta – Annunziata, per il quale è appena stato firmato il contratto per la progettazione. Ecco perché la proposta di Fratelli d’Italia potrebbe essere una soluzione per cambiare l’immobilismo degli ultimi tempi.

Agire per sottrazione

Ex Teatro in Fiera, area ex Magazzini Generali e Silos Granai, ex Macello. Tante aree preziose della città, davanti al mare, abbandonate. Finalmente, da qualche tempo, la strada è stata individuata: agire per sottrazione. Cioè demolire quelle brutture, liberare aree e restituire la vista del mare, realizzando spazi per cittadini e turisti, come si sta facendo nell’area della Fiera, che per lungo tempo è rimasta chiusa 350 giorni l’anno.

E alle Case Basse si potrebbe fare qualcosa di simile. Basta un’immagine di Google Maps, dall’alto, per vedere com’è stato mal occupato quello spazio. Dal basso, poi, si vede il degrado, pochissime aree libere e accessi al mare tra i rifiuti. Un insulto alla bellezza dello Stretto e uno spreco di territorio da sempre invisibile alla città.