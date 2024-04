Disegnatori, musicisti e giocolieri: la Galleria rivive grazie all’arte di strada VIDEO

La "Via degli artisti" si è spostata da piazza Duomo per il maltempo. Sono previsti altri 4 appuntamenti

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Hanno disegnato, realizzato opere in argilla, suonato, cantato e intrattenuto: ecco come gli artisti di strada hanno ridato vita alla Galleria Vittorio Emanuele di Messina. Il regolamento approvato ad ottobre in Consiglio comunale consente agli artisti di esprimersi in ogni luogo della città, da Ortoliuzzo a Giampilieri. A sottolinearne l’importanza è il rappresentante del comitato e noto fumettista Lelio Bonaccorso.

“Via degli artisti” nonostante la giornata di pioggia

Insieme a lui tanti colleghi artisti. Musicisti, cantanti, giocolieri, disegnatori e scultori: i protagonisti della “Via degli artisti” non si sono fatti scoraggiare dalla pioggia e la mattinata che doveva svolgersi a piazza Duomo e in altri luoghi simbolo della città si è spostata in Galleria. Anche qui i crocieristi non sono mancati: c’era chi curiosava, chi ha acquistato delle opere e chi ha scattato foto all’arte in ogni sua forma.

Artisti, Autorità portuale e Comune insieme

Ad accompagnare l’iniziativa proposta dagli artisti e dall’Autorità di sistema portuale c’era anche l’Amministrazione comunale rappresentata dagli assessori Liana Cannata e Enzo Caruso. Quella di stamattina era solo la prima giornata, sono previsti altri quattro appuntamenti nelle giornate di maggior flusso turistico.

