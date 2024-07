Don Bosco, entro il 22 luglio il ritiro dei diplomi

Chiude l'istituto. Ecco l'avviso

MESSINA – Addio all’istituto Don Bosco. Ed ecco la comunicazione: “Nel comunicare l’ormai prossima cessazione di ogni.attivita’, il Don Bosco invita ex allieve e ex allievi che avessero documenti scolastici – diploma di maturita’ e/o diploma di licenza media e/o documenti di valutazione/attestati – ancora in giacenza. Bisogna rivolgersi alla segreteria dell’Istituto e ritarli non oltre il 22 luglio. La segreteria sarà aperta dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 12”.

Articoli correlati