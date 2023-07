Dopo Luciani, anche Scafetta è ufficialmente un nuovo calciatore del Messina - Tempostretto

Ufficializzati i due under, classe '02, Pierluca Luciani e Francesco Scafetta. Simone Praticò nuovo segretario del settore giovanile

SAN GIOVANNI IN FIORE – Come anticipato nell’articolo di ieri mattina, Pierluca Luciani e Francesco Scafetta, entrambi classe ’02, sono due nuovi calciatori del Messina.

Luciani è una punta centrale di 186 cm, piede destro; arriva a Messina con la formula del prestito dal Frosinone, società con cui l’atleta è contrattualizzato fino a giugno 2025. Dopo lo sfortunato recente passato, Luciani a Messina avrà l’occasione di recuperare il terreno perduto e dimostrare le sue qualità anche tra i senior, dopo quanto fatto vedere con le giovanili dei frusinati. Tante presenze e buon bottino di reti sia con l’Under 17 (24 presenze, 12 reti) che con la Primavera (25 presenze, 17 reti, tra campionato e coppa). Tra i grandi, esperienze a Monterosi (9 presenze e pochi scampoli di gare). Con la casacca gialloblù del Frosinone, anche una presenza in B, nella gara vinta 0-4 al “Granillo” contro la Reggina del maggio ’21. La scorsa estate l’intervento al ginocchio sinistro, proprio alla vigilia della stagione in cui, girato in prestito al Siena, avrebbe dovuto trovare più spazio.

Scafetta, 177 cm, esterno d’attacco che predilige l’impiego a sinistra pur calciando con il piede destro. Dopo gli anni trascorsi con le maglie dell’Ascoli Under 17 (23 presenze, 6 reti), Teramo e Reggiana Under 19 (20 presenze in tutto e 5 marcature), l’esordio in D con la Vastese, la squadra del suo paese di origine, e il successivo trasferimento alla Vibonese, nella stagione appena trascorsa dove ha vinto il Pallone d’Oro serie D e collezionato 30 presenze e 6 reti alla corte del tecnico Giacomo Modica. A Messina, oltre al tecnico, ritroverà Damiano Lia. Arriva in prestito dal Bari che lo ha appena acquistato dalla società calabrese, facendogli firmare un biennale con opzione.

Prosegue il ritiro. La società annuncia il segretario Praticò

Prosegue, intanto, il ritiro pre-campionato nella località calabrese di San Giovanni in Fiore giunto al quarto giorno. Ieri, oltre alla cura della parte atletica, sfruttando anche i sentieri boschivi, si è iniziato a svolgere lavoro con il pallone.

Simone Praticò è il nuovo segretario del settore giovanile di Acr Messina

Sul fronte settore giovanile, la società del presidente Sciotto ha comunicato di avere affidato l’incarico di segretario a Simone Praticò. L’organigramma dirigenziale si arricchisce di un nuovo fondamentale tassello con l’arrivo di un professionista del settore, giovane ma già in possesso di buona esperienza.

Originario di Reggio Calabria, classe 1994, Simone Praticò ha ricoperto nella passata stagione il ruolo di segretario del settore giovanile della Reggina. In precedenza, nel 2020, una collaborazione con la segreteria del Pavia e, a seguire, il trasferimento al Brescia, società in cui figura nei team di lavoro sia della prima Squadra che del settore giovanile. Conclude la stagione 2021/2022 in Serie D con il Desenzano prima dell’approdo alla Reggina. Il neo-dirigente biancoscudato ha ottenuto l’abilitazione al ruolo di direttore sportivo la scorsa estate.



Articoli correlati