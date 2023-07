Il Messina chiude il secondo giorno di ritiro. Presi due attaccanti under - Tempostretto

Per l'Acr Messina, concluso il secondo giorno di lavoro nel ritiro di San Giovanni in Fiore. In arrivo gli attaccanti under Luciani e Scafetta

S.GIOVANNI IN FIORE – Seconda giornata di ritiro conclusa per il gruppo affidato alle cure di mister Giacomo Modica. Il gruppo, allargato a 21 unità tra tesserati e aggregati, si è ritrovato nella giornata di domenica, presso l’Hotel Duchessa di San Giovanni in Fiore. Nel pomeriggio la prima seduta con la somministrazione di test atletici al fine di verificare le condizioni di partenza di ciascun atleta.

Anche nella giornata di lunedì si è andati avanti sulla stessa linea tracciata da mister Modica e dal suo staff. Da oggi si inizierà a fare sul serio. Intanto, temperature meno torride rispetto a quelle che, nella trascorsa domenica, hanno accolto la comitiva. La mattinata è stata dedicata a sviluppare tanta corsa; nel pomeriggio, lavoro prettamente atletico. Atmosfera di grande serenità a caratterizzare questi momenti iniziali della nuova stagione che sarà inaugurata, con le prime gare di campionato, tra poco meno di un mese.

Calciomercato: in arrivo gli under Luciani e Scafetta

Si attendeva, nella giornata di ieri, l’arrivo in ritiro di due nuovi innesti. Non sono arrivate ufficialità in tal senso anche se, nel tardo pomeriggio, si è diffusa la notizia che il Messina dovrebbe aver perfezionato l’ingaggio di due under di spessore. Si tratta di Pierluca Luciani e Francesco Scafetta, entrambi classe ’02, e sui quali sono in tanti a scommettere.

Come riportato dai colleghi di Messina Sportiva, è in arrivo, in prestito dal Frosinone, la punta centrale Pierluca Luciani. Piede destro, 186 cm di altezza, Luciani è cresciuto nelle giovanili del Frosinone; per lui tante presenze e buon bottino di reti sia con l’Under 17 (24 presenze, 12 reti) che con la Primavera (25 presenze, 17 reti, tra campionato e coppa). Tra i grandi, esperienze a Monterosi (9 presenze e pochi scampoli di gare) e l’esordio in B con il Frosinone, nella gara vinta 0-4 al “Granillo” contro la Reggina, dove sostituì il mattatore di giornata Novakovich (tripletta per lui). La scorsa estate l’intervento al ginocchio sinistro, proprio alla vigilia della stagione in cui, girato in prestito al Siena, avrebbe dovuto trovare più spazio.

Pierluca Luciani, punta centrale, arriva in prestito dal Frosinone

Francesco Scafetta, piede destro, esterno d’attacco che predilige l’impiego a sinistra, 177 cm. Dopo gli anni trascorsi con le maglie dell’Ascoli Under 17 (23 presenze, 6 reti), Teramo e Reggiana Under 19 (20 presenze in tutto e 5 marcature), l’esordio in D con la Vastese, la squadra del suo paese di origine, e il successivo trasferimento alla Vibonese, nella stagione appena trascorsa dove ha vinto il Pallone d’Oro serie D e collezionato 30 presenze e 6 reti alla corte del tecnico Giacomo Modica. A Messina, oltre al tecnico, ritroverà Damiano Lia. Arriva in prestito dal Bari che lo ha appena acquistato dalla società calabrese, facendogli firmare un biennale con opzione.

Francesco Scafetta, esterno d’attacco. Per la stagione disputata a Vibo, è stato premiato con il Pallone d’Oro serie D

Sondaggio con l’Avellino per Plescia

Interesse vivo per un play basso strutturato, bravo in fase di copertura e di costruzione del gioco. In avanti, tanti e i soliti nomi: da Simone Palombi a Vincenzo Plescia. Occhio a quest’ultimo (palermitano, classe ’98, 189 cm, punta centrale, piede destro) per il quale sarebbe stata sondata con l’Avellino la fattibilità dell’operazione.

Praticamente conclusa l’operazione con la Vibonese per l’under classe ’04, Domenico Anzelmo. Il forte centrocampista si è messo in luce, la scorsa stagione, proprio con Giacomo Modica che vorrebbe portare con sé anche Antonino De Marco, un altro under di qualità per la linea mediana, che però pare sempre più vicino al Pescara di mister Zeman.

Non ci dovrebbero essere problemi, invece, per arrivare al mediano/trequartista Francesco Giunta, classe ’99, svincolato dopo l’ultima annata al Gavorrano in serie D, ed il prestito di Salvatore Santoro, anche lui un ’99, sotto contratto con il Pisa ma ultima stagione a Monterosi. Come riportato dai colleghi di CornerMessina, mentre il primo avrebbe convinto Giacomo Modica, ancora dubbi sul secondo profilo. Da capire le reali intenzioni del ds Domenico Roma, attualmente più concentrato nell’individuare i profili under giusti, andando a pescare in club di A e B o cogliendo al volo opportunità, come già fatto per Luciani e Scafetta.

Vincenzo Plescia, punta centrale. Il Messina avrebbe chiesto informazioni all’Avellino

