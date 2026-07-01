Dramma della solitudine a Saponara, cadavere in casa

Il 58enne era morto da giorni, Cc trovano corpo dopo segnalazione dei vicini

Ennesimo dramma della solitudine. E’ accaduto a Saponara marittima dove un uomo di 58 anni è morto da solo in casa, senza che nessuno chiedesse sue notizie per giorni.

Allarme al 112

Il corpo senza vita è stato ritrovato nell’abitazione dai carabinieri dopo la segnalazione di alcuni conoscenti. I primi rilievi confermano che era deceduto diversi giorni prima. L’uomo viveva da solo e alcuni vicini, insospettiti del fatto che non lo si vedesse uscire da giorni, hanno segnalato al 112.

Drammatica scena

I militari dell’Arma hanno suonato all’appartamento del 58enne ed hanno forzato la porta quando non hanno avuto risposta. Quando sono entrati in casa si sono trovati davanti la scena drammatica: il corpo in avanzato stato di decomposizione giaceva in una delle stanze. Il medico legale ha effettuato un sopralluogo e confermato che probabilmente l’uomo era morto da giorni. Sul corpo non c’erano segni visibili di violenza, si sospetta un malore ma è probabile che la magistratura voglia approfondire il caso.