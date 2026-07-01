Messina. oggi e domani i concerti di Max Pezzali, la scaletta e come arrivare aggiungere

Stasera la prima data del "Max Forever - Gli anni d'oro - Stadi 2026" al Franco Scoglio. Limitazioni alla viabilità per il ritorno del cantante in riva allo Stretto due anni dopo

MESSINA – Con oltre 650.000 biglietti venduti in tutta Italia, “Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi 2026” è il tour più venduto dell’anno, e Messina si prepara a vivere due serate indimenticabili. Max Pezzali sarà allo Stadio Franco Scoglio il 1° e il 2 luglio 2026 per due concerti organizzati da Vivo Concerti e promossi da Giuseppe Rapisarda Management, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Messina. Per il cantante pavese un ritorno in riva allo Stretto avendo già toccato Messina nel luglio 2024 con il suo primo tour negli stadi.

Il “Max Forever Tour” ha già infiammato l’Italia intera: dopo il debutto sold out a Lignano Sabbiadoro, il cantante e fondatore degli 883 ha fatto registrare il tutto esaurito a Torino (doppietta all’Allianz Stadium), Napoli (Stadio Maradona) e Bologna (doppietta allo Stadio Dall’Ara), mentre a Roma (Stadio Olimpico) la prima delle due date è andata esaurita. Dopo Messina, il tour proseguirà a Bari (5 luglio, Stadio San Nicola), Padova (doppietta 8 e 9 luglio, Stadio Euganeo) e gran finale a Milano con una doppietta sold out all’Olimpico di San Siro l’11 e 12 luglio, prima di un atteso tour europeo.

La scaletta del concerto di Max Pezzali

Tieni il tempo

Bella vera

La lunga estate caldissima

Sei un mito

Viaggio al centro del mondo

La regola dell’amico / Disco Inferno

L’universo tranne noi

Ci sono anch’io

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare

Rotta x casa di Dio

Cumuli

Un giorno così / Senza averti qui

Ti sento vivere

Eccoti

Una canzone d’amore

La regina del celebrità

Nella notte

Io ci sarò

Come mai

Nessun rimpianto

La dura legge del gol

Gli anni

Lo strano percorso / Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Come raggiungere lo stadio coi mezzi dell’Atm

L’Azienda Trasporti Messina predisporrà infatti un servizio speciale, con autobus dedicati che dal viale della Libertà (di fronte agli sbarchi della Caronte&Tourist) raggiungeranno lo stadio F. Scoglio. Il piano straordinario prevede anche l’attivazione di bus navetta, che faranno la spola dalla Stazione Centrale e dallo Zir verso via Adolfo Celi (ex S.S. 114), in corrispondenza del bivio per lo Stadio. Le navette saranno a disposizione dell’utenza a partire dalle ore 10 del mattino e fino alle 21, orario di inizio del concerto. Il servizio riprenderà alla fine dell’evento e proseguirà sino al completo deflusso del pubblico.

Il biglietto per l’utilizzo delle navette (andata e ritorno) avrà un costo di 4 euro ed è acquistabile tramite:

App ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet);

Rivendite affiliate SIR della provincia di Messina e di Reggio Calabria;

Parcometri dislocati in città;

Emettitrici automatiche attive h24 site a S. Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Annunziata, Torre Faro (via Circuito presso statua di Padre Pio).

Il personale Atm addetto alla vendita dei biglietti sar

La nuova viabilità per le due serate 1 e 2 luglio

Le misure saranno attive tra, oggi 30 giugno e il 3 luglio 2026, con differenti fasce orarie a seconda delle aree interessate.

Via degli Agrumi. A partire dalle ore 17.00 del 1 e 2 luglio 2026 e fino alle ore 03.00 del 2 e 3 luglio 2026, sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione coatta lungo tutta la strada arginale di accesso al Palasport San Filippo (via degli Agrumi). Nella stessa area, dalle ore 08.00 del 1 e 2 luglio 2026 fino alle ore 03.00 del 2 e 3 luglio 2026, e comunque fino a cessate esigenze, sarà attivo il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra via A. Celi e il Palasport San Filippo. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai veicoli dell’organizzazione, alle forze dell’ordine, ai mezzi di soccorso, ai motocicli e ciclomotori diretti al parcheggio “blu” (per un massimo di 400 posti), e ai veicoli espressamente autorizzati. Durante tale fase saranno chiusi i varchi di accesso provenienti da via dei Gelsomini, via delle Essenze e via Noria, con installazione di barriere e presidi a cura della Polizia Municipale e della società organizzatrice.

Svincolo San Filippo. Un altro importante blocco riguarda la bretella dello svincolo San Filippo (via N. Carosio), dove dalle ore 11.00 del 1 e 2 luglio 2026 fino alle ore 03:00 del 2 e 3 luglio 2026, sarà interdetto l’accesso dalla intersezione con via A. Celi. L’area sarà chiusa con barriere e presidi e resterà accessibile solo a autobus ATM, taxi, mezzi di emergenza, forze dell’ordine, veicoli autorizzati e veicoli al servizio di persone con disabilità. I veicoli diretti ai parcheggi “rosso”, “verde” e “giallo” dovranno seguire percorsi obbligati tramite via A. Celi e le apposite corsie dedicate. Inoltre, dalle ore 17:30, l’uscita dello svincolo autostradale San Filippo sarà chiusa al traffico secondo ordinanza del CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane.

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