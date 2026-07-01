Nubifragio tra Milazzo e Torregrotta, le spettacolari immagini

Le foto da Lipari e le immagini delle strade allagate a Torregrotta. Il meteo per i prossimi giorni

Messina – Il passaggio della perturbazione nella zona tra Milazzo e Messina, ieri, ha provocato localizzate ma intense scariche di pioggia e fulmini, concentrati in pochi minuti. A farne le spese soprattutto il centro di Torregrotta dove meno di cinque minuti le strade principali si sono allagate.

Il meteo, possibili nuovi violenti temporali

I temporali erano previsti e localizzati nella zona tirrenica del messinese, come aveva anticipato il nostro meteorologo Daniele Ingemi nel suo articolo di ieri nel quale anticipa anche il meteo dei prossimi giorni. Difficile però localizzare precisamente dove si possono concentrare i rovesci più intensi.

Gli stessi fenomeni possono ancora presentarsi nella giornata di oggi e fino a venerdì, quando dovrebbe cominciare un rapido miglioramento. Il consiglio è perciò a prestare particolare attenzione i caso di pioggia, se si viaggia.

Le immagini dei fulmini e del nubifragio

Ringraziamo per le immagini d’apertura Gabriele Costanzo che ha immortalato da Lipari i fulmini sulla costa di Milazzo e Antonio Di Agosto per i frame da Torregrotta

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