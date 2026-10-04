Eccellenza, Acr Messina e Nebros in testa nel girone B

I risultati della 4ª giornata e la classifica nel girone B di Eccellenza

Prosegue la corsa del Messina in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza, i biancoscudati ne rifilano cinque allo Scordia e salgono a quota 10. Tre partite vinte e una sola pareggiata contro la Nebros che tiene il passo superando di misura il Leonzio. Era in vetta anche il Mazzarrone che si ferma 1-1 a Melilli, mentre al terzo posto sale il Niscemi che supera con un poker la Messana Riviera.

Risultati 4ª giornata

Viagrande – Jonica 0-2

Giarre – Acireale 1-2

Melilli – Mazzarrone 1-1

Acr Messina 1900 – Gymnica Scordia 5-1

Nebros – Leonzio 1-0

Niscemi – Messana Riviera 4-2

Palazzolo – Augusta 1-0

Vittoria – Athletic Gioiosa 0-0

Classifica Eccellenza girone B

Nebros, Acr Messina 1900 10

Niscemi 9

Mazzarrone 8

Acireale, Athletic Gioiosa 7

Jonica Fc 6

Giarre 5

Melilli, Leonzio, Messana Riviera, Palazzolo 4

Atletico Viagrande, Gymnica Scordia, Vittoria 3

Augusta 0