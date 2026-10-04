 Eccellenza, Acr Messina e Nebros in testa nel girone B

Eccellenza, Acr Messina e Nebros in testa nel girone B

Simone Milioti

Eccellenza, Acr Messina e Nebros in testa nel girone B

Tag:

domenica 04 Ottobre 2026 - 18:00

I risultati della 4ª giornata e la classifica nel girone B di Eccellenza

Prosegue la corsa del Messina in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza, i biancoscudati ne rifilano cinque allo Scordia e salgono a quota 10. Tre partite vinte e una sola pareggiata contro la Nebros che tiene il passo superando di misura il Leonzio. Era in vetta anche il Mazzarrone che si ferma 1-1 a Melilli, mentre al terzo posto sale il Niscemi che supera con un poker la Messana Riviera.

Risultati 4ª giornata

Viagrande – Jonica 0-2
Giarre – Acireale 1-2
Melilli – Mazzarrone 1-1
Acr Messina 1900 – Gymnica Scordia 5-1
Nebros – Leonzio 1-0
Niscemi – Messana Riviera 4-2
Palazzolo – Augusta 1-0
Vittoria – Athletic Gioiosa 0-0

Classifica Eccellenza girone B

Nebros, Acr Messina 1900 10
Niscemi 9
Mazzarrone 8
Acireale, Athletic Gioiosa 7
Jonica Fc 6
Giarre 5
Melilli, Leonzio, Messana Riviera, Palazzolo 4
Atletico Viagrande, Gymnica Scordia, Vittoria 3
Augusta 0

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

A Messina c’è chi non si rassegna al cambiamento
Coppa degli Assi, Palermo torna  capitale della grande equitazione 
Festival degli Aquiloni, torna a colorarsi il cielo sopra il Pilone VIDEO e FOTO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED