Eccezionali fasi di "bassa marea" sulle coste italiane - Tempostretto

Ecco cosa sta succedendo lungo le coste italiane in questi ultimi giorni

L’imponente anticiclone di blocco che da diversi giorni domina lo scenario meteorologico sull’Italia e sul bacino centrale del Mediterraneo sta favorendo delle eccezionali fasi di “bassa marea” lungo le coste italiane. In questi giorni il fenomeno è particolarmente evidente a Venezia, dove i canali interni sono andati in secca, mostrando pure le antiche fondamenta dei palazzi a vista, anche lungo il Canal Grande.

Ma il fenomeno, anche se con meno evidenza, si sta presentando pure in altre zone d’Italia, dove abbiamo registrato delle “basse maree” veramente eccezionali, anche se meno rilevanti rispetto all’evento del marzo 2022, come avevamo riportato in questo articolo. Il fenomeno, ben documentato sull’area del Mediterraneo, è l’esatto opposto della cosiddetta “onda di tempesta”, ben descritta in questo articolo.

L’origine di queste “basse maree” eccezionali

Generalmente questo tipo di fenomeni sono imputati alla sovrapposizione di una serie di fattori, astronomici, oceanografici e meteorologici, tutti in sovrapposizione tra loro. Un impatto rilevante è quello dato dal fattore astronomico, regolatore della marea astronomica, che proprio in questi giorni ha raggiunto le sue fasi di picco, a cui si sono aggiunti fattori meteorologici e batimetrici locali, che hanno contribuito, in questa fase, ad accentuare ulteriormente il fenomeno. In alcuni casi questi fenomeni possono essere imputati ai cosiddetti “meteotsunami”.