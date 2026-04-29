La lista “Marcello Scurria sindaco per Messina” al Consiglio comunale

L'elenco dei 32 candidati inseriti nella lista direttamente collegata all'ex sub-commissario al Risanamento.
MESSINA – Sono 32 i candidati nella lista “Marcello Scurria sindaco per Messina”, direttamente collegata al candidato prima cittadino sostenuto dal centrodestra. Ecco tutti i nomi.
Lista “Marcello Scurria sindaco per Messina”
- Scurria Marcello – S. Salvatore di Fitalia (ME) il 19/04/1961
- Arena Santi – Messina il 15/12/1954
- Campo Mariateresa – Messina il 20/09/1974
- Cannistraci Grazia Lucia detta Grazia o detta Lucia – Messina il 12/12/1988
- Capurro Giuseppe detto Pippo – Messina il 21/08/1954
- Contestabile Simona – Messina il 11/10/1982
- Cucè Andrea – Messina il 09/08/1986
- Currò Giuseppe detto Pippo – Messina il 01/01/1957
- De Francesco Santo detto Santino – Messina il 11/01/1973
- De Leo Giuseppa detta Giusy – Messina il 13/09/1978
- Ferro Alessandra – Messina il 25/09/1964
- Genovese Carmelo detto Lanese o detto Jacopo – Messina il 07/08/1993
- Guerrera Domenico detto Mimmo – Messina il 23/06/1954
- Ingegneri Salvatore – Messina il 27/06/1991
- Ingemi Maria Concetta – Palermo il 28/05/1966
- Isgrò Giuseppe detto Pippo – Messina il 11/04/1947
- Laganà Massimiliano – Messina il 19/08/1976
- La Rosa Placido detto Dino – Messina il 08/09/1980
- La Spina Giuseppe detto Peppe o detto Pippo – Messina il 28/11/1966
- Mazzeo Eugenio – Messina il 25/06/1983
- Medrano Santiuste Luisa De La Carid detta Medrano – L’Avana (Cuba) il 26/10/1972
- Morabito Giuseppe – Messina il 08/06/1965
- Nava Giuseppe – Messina il 17/03/1967
- Nicoletti Giuseppe – Messina il 22/05/1959
- Pennino Gaetano – Messina il 21/10/1985
- Runci Antonino detto Nino – Messina il 25/06/1976
- Strano Rosa – Messina il 07/08/1967
- Terranova Antonella detta Nella – Lucerna il 28/04/1972
- Tringali Leonarda detta Leda – Messina il 23/03/1961
- Trovatello Mirko – Messina il 29/01/1994
- Vasta Simona – Messina il 19/10/1986
- Villari Esmeralda – Messina il 09/05/1983