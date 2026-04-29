 La lista "Marcello Scurria sindaco per Messina" al Consiglio comunale

La lista “Marcello Scurria sindaco per Messina” al Consiglio comunale

Redazione

La lista “Marcello Scurria sindaco per Messina” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 11:16

L'elenco dei 32 candidati inseriti nella lista direttamente collegata all'ex sub-commissario al Risanamento.

MESSINA – Sono 32 i candidati nella lista “Marcello Scurria sindaco per Messina”, direttamente collegata al candidato prima cittadino sostenuto dal centrodestra. Ecco tutti i nomi.

Lista “Marcello Scurria sindaco per Messina”

  1. Scurria Marcello – S. Salvatore di Fitalia (ME) il 19/04/1961
  2. Arena Santi – Messina il 15/12/1954
  3. Campo Mariateresa – Messina il 20/09/1974
  4. Cannistraci Grazia Lucia detta Grazia o detta Lucia – Messina il 12/12/1988
  5. Capurro Giuseppe detto Pippo – Messina il 21/08/1954
  6. Contestabile Simona – Messina il 11/10/1982
  7. Cucè Andrea – Messina il 09/08/1986
  8. Currò Giuseppe detto Pippo – Messina il 01/01/1957
  9. De Francesco Santo detto Santino – Messina il 11/01/1973
  10. De Leo Giuseppa detta Giusy – Messina il 13/09/1978
  11. Ferro Alessandra – Messina il 25/09/1964
  12. Genovese Carmelo detto Lanese o detto Jacopo – Messina il 07/08/1993
  13. Guerrera Domenico detto Mimmo – Messina il 23/06/1954
  14. Ingegneri Salvatore – Messina il 27/06/1991
  15. Ingemi Maria Concetta – Palermo il 28/05/1966
  16. Isgrò Giuseppe detto Pippo – Messina il 11/04/1947
  17. Laganà Massimiliano – Messina il 19/08/1976
  18. La Rosa Placido detto Dino – Messina il 08/09/1980
  19. La Spina Giuseppe detto Peppe o detto Pippo – Messina il 28/11/1966
  20. Mazzeo Eugenio – Messina il 25/06/1983
  21. Medrano Santiuste Luisa De La Carid detta Medrano – L’Avana (Cuba) il 26/10/1972
  22. Morabito Giuseppe – Messina il 08/06/1965
  23. Nava Giuseppe – Messina il 17/03/1967
  24. Nicoletti Giuseppe – Messina il 22/05/1959
  25. Pennino Gaetano – Messina il 21/10/1985
  26. Runci Antonino detto Nino – Messina il 25/06/1976
  27. Strano Rosa – Messina il 07/08/1967
  28. Terranova Antonella detta Nella – Lucerna il 28/04/1972
  29. Tringali Leonarda detta Leda – Messina il 23/03/1961
  30. Trovatello Mirko – Messina il 29/01/1994
  31. Vasta Simona – Messina il 19/10/1986
  32. Villari Esmeralda – Messina il 09/05/1983

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