La lista “Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia” al Consiglio comunale

I 32 candidati consiglieri nella lista di centrodestra a supporto di Marcello Scurria alle Elezioni di Messina 2026: tutti i nomi.
MESSINA – Sono 32 i candidati al Consiglio comunale nella lista “Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia”. I due simboli corrono insieme a sostegno del candidato sindaco Marcello Scurria, insieme agli altri partiti di centrodestra. Tutti i nomi.
Elezioni Messina 2026, la lista “Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia”
- Arena Letterio detto Lillo o Lelio – Messina il 05.05.1983
- Bartolone Alessio – Messina il 20.03.1984
- Balsamo Pietro – Messina il 16.09.1971
- Basile Sefora – Messina il 26.11.2006
- Bucalo Pietro detto Bucolo – Messina il 03.05.2006
- Buonocuore Concetta detta Cettina o Buonocore o Bonocore o Bonocuore – Messina il 25.03.1961
- Calandra Katia – Messina il 19.01.1983
- Canfora Giovanni detto Gianni – Napoli il 18.02.1968
- Cannaò Nicola detto Cannavò – Messina il 07.04.1977
- Carciotto Giuseppe – Messina il 09.03.1960
- Costa Andrea – Messina il 12.01.2006
- Crescenti Daniele – Messina il 27.12.1976
- D’Avino Danilo detto Davino – Messina il 06.02.1988
- Guitto Azzurra detta Crisafi o Azzurra o Azura o Azurra o Azzura o Assunta o Aurora o Gutto o Gitto o Gotto o Giotto o Quitto o Qutto – Messina il 07.01.1985
- Gullifà Francesca – Messina il 18.08.1978
- La Fauci Giandomenico detto Laface o Lafaci o Lefauci o Giando – Messina il 26.03.1982
- Lucchetta Domenico – Messina il 07.11.1971
- Martorana Gianluca – Messina il 03.05.1994
- Musicò Fabio – Messina il 27.06.1975
- Nuovo Roberto – Messina il 13.02.1993
- Pagano Maurizio – Messina il 02.01.1978
- Paladina Angela – Messina il 15.11.1979
- Passari Massimiliano detto Massimo – Messina il 16.11.1985
- Piccione Antonella – Messina il 11.02.1970
- Presti Rosario detto Saro – Messina il 18.11.1984
- Saccà Domenica detta Dory – Messina il 23.04.1976
- Sorbello Anna – Messina il 26.01.1972
- Triglia Annarita – Messina il 24.12.1990
- Triolo Roberta – Messina il 06.09.1979
- Vaccarino Benedetto – Messina il 20.05.1971
- Veneziano Elisabetta detta Elisa o Barresi – Messina il 25.02.1981
- Zappalà Silvia Rosa – Messina il 05.11.2003