 La lista "Popolari e Autonomisti - Grande Sicilia" al Consiglio comunale

La lista “Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia” al Consiglio comunale

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La lista “Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 11:19

I 32 candidati consiglieri nella lista di centrodestra a supporto di Marcello Scurria alle Elezioni di Messina 2026: tutti i nomi.

MESSINA – Sono 32 i candidati al Consiglio comunale nella lista “Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia”. I due simboli corrono insieme a sostegno del candidato sindaco Marcello Scurria, insieme agli altri partiti di centrodestra. Tutti i nomi.

Elezioni Messina 2026, la lista “Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia”

  1. Arena Letterio detto Lillo o Lelio – Messina il 05.05.1983
  2. Bartolone Alessio – Messina il 20.03.1984
  3. Balsamo Pietro – Messina il 16.09.1971
  4. Basile Sefora – Messina il 26.11.2006
  5. Bucalo Pietro detto Bucolo – Messina il 03.05.2006
  6. Buonocuore Concetta detta Cettina o Buonocore o Bonocore o Bonocuore – Messina il 25.03.1961
  7. Calandra Katia – Messina il 19.01.1983
  8. Canfora Giovanni detto Gianni – Napoli il 18.02.1968
  9. Cannaò Nicola detto Cannavò – Messina il 07.04.1977
  10. Carciotto Giuseppe – Messina il 09.03.1960
  11. Costa Andrea – Messina il 12.01.2006
  12. Crescenti Daniele – Messina il 27.12.1976
  13. D’Avino Danilo detto Davino – Messina il 06.02.1988
  14. Guitto Azzurra detta Crisafi o Azzurra o Azura o Azurra o Azzura o Assunta o Aurora o Gutto o Gitto o Gotto o Giotto o Quitto o Qutto – Messina il 07.01.1985
  15. Gullifà Francesca – Messina il 18.08.1978
  16. La Fauci Giandomenico detto Laface o Lafaci o Lefauci o Giando – Messina il 26.03.1982
  17. Lucchetta Domenico – Messina il 07.11.1971
  18. Martorana Gianluca – Messina il 03.05.1994
  19. Musicò Fabio – Messina il 27.06.1975
  20. Nuovo Roberto – Messina il 13.02.1993
  21. Pagano Maurizio – Messina il 02.01.1978
  22. Paladina Angela – Messina il 15.11.1979
  23. Passari Massimiliano detto Massimo – Messina il 16.11.1985
  24. Piccione Antonella – Messina il 11.02.1970
  25. Presti Rosario detto Saro – Messina il 18.11.1984
  26. Saccà Domenica detta Dory – Messina il 23.04.1976
  27. Sorbello Anna – Messina il 26.01.1972
  28. Triglia Annarita – Messina il 24.12.1990
  29. Triolo Roberta – Messina il 06.09.1979
  30. Vaccarino Benedetto – Messina il 20.05.1971
  31. Veneziano Elisabetta detta Elisa o Barresi – Messina il 25.02.1981
  32. Zappalà Silvia Rosa – Messina il 05.11.2003

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