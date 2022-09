Elezioni, Patti (Flc Cgil): "Il Comune di Messina vigili sulla pulizia dei locali" - Tempostretto

Il segretario torna su quanto accaduto il 12 giugno: "Spettacolo indecoroso lasciato dopo il voto"

MESSINA – Pietro Patti, il segretario della Flc Cgil, lancia un appello al Comune e alle autorità per far rispettare la pulizia dei locali scolastici durante le elezioni di domenica 25 settembre. Un problema non da poco, su cui si è espresso il sindacalista: “Dopo lo spettacolo lasciato a seguito delle elezioni amministrative del giugno scorso, ci auguriamo che il Comune di Messina vigili sulla pulizia dei locali scolastici all’indomani delle elezioni regionali del 25 settembre prossimo. Non vorremmo trovarci un’altra volta a dover rimuovere sacchi di rifiuti o peggio ancora a dover posticipare la ripresa delle attività scolastiche”.

Patti: “Le scuole tornino subito a essere pronti per la scuola”

“Chi ha la responsabilità dell’organizzazione della macchina elettorale – aggiunge – si ricordi che le scuole solo nel giorno dell’elezione sono dei seggi elettori, ma subito dopo tornano ad essere i luoghi della formazione e dell’educazione frequentati dai bambini e dai ragazzi. L’attenzione, quindi, nei loro confronti deve essere massima”.