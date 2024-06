Elezioni Rometta. Nino Cirino: “Sarò il sindaco di tutti”

Il neo eletto sindaco, Nino Cirino, rilascia le prime dichiarazioni dopo la vittoria alle ultime Elezioni Amministrative nel Comune di Rometta

TIRRENO – Tanta emozione per il neo sindaco di Rometta, che non nega di essersi commosso per la vittoria elettorale alle ultime elezioni amministrative. Il sindaco Nino Cirino rilascia le prime dichiarazioni e delinea già l’impronta del proprio mandato elettorale.

I ringraziamenti del neo sindaco di Rometta

«A mente fredda -dichiara Nino Cirino- dopo le lacrime di gioia che non sono riuscito a nascondere (e perché nasconderle, del resto?) voglio dire grazie a tutti. Un ringraziamento agli elettori che, con la loro fiducia, mi hanno permesso di essere il Sindaco del paese che ho sempre amato. Un grazie anche ai miei candidati della lista Vivi Rometta, agli assessori designati, a tutta questa meravigliosa squadra che ha sempre remato compatta nella stessa direzione».

Cirino rivolge parole anche al sindaco uscente, Nicola Merlino, nella cui amministrazione ha ricoperto il ruolo di assessore e vice sindaco: «Un grazie speciale voglio dirlo all’avvocato Nicola Merlino per quello che ha fatto per Rometta in questi ultimi dieci anni, per quello che ha costruito in termini umani e di scuola politica in Vivi Rometta. Grazie di vero cuore -ha aggiunto- anche a Rocco Lombardo e a tutto lo staff che ha lavorato sul piano organizzativo per l’impegno sempre costante a supporto di un gruppo che ci ha sempre creduto e non mi ha mai lasciato solo. Grazie a mia moglie Carmen che ha condiviso con me questo passaggio importante della mia vita».

Il sindaco Cirino ha voluto rivolgere parole di ringraziamento anche la candidata avversaria Melania Messina: «Grazie anche a Generazione Rometta e alla mia “avversaria” Melania Messina per aver reso interessante questa campagna elettorale e per il graditissimo augurio rivolto a me e a Vivi Rometta già ieri sera».

E conclude: «Sarò il Sindaco di tutti, pronto ad ascoltare ancora le istanze della popolazione e a dialogare in maniera proficua con l’opposizione».

I dati definitivi dalle urne

Nino Cirino ha vinto le elezioni amministrative di Rometta con 2154 preferenze, il 55,50% degli elettori lo ha votato. La lista Vivi Rometta ha registrato 2123 voti, ovvero il consenso da parte del 55,37% dell’elettorato.

