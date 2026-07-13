Eolie. Escursionista cade a Filicudi, Drago 142 si alza in volo per i soccorsi

L'uomo è stato trasferito al Policlinico di Messina dall'elicottero dei VdF

E’ stato affidato ai medici del Policlinico di Messina l’escursionista caduto a Zucco Grosso, impervia località dell’isola di Filicudi. L’uomo, ferito, non riusciva più a spostarsi da solo e, a causa della morfologia della zona, è servita un’articolata azione di soccorso col supporto dei Vigili del Fuoco per metterlo in salvo e consegnarlo alle cure mediche.

Salvataggio sull’isola

E’ successo intorno alle 9 di oggi lunedì 13 luglio. La sala operativa dei VdF di Messina ha attivato il reparto Volo di Catania ed è entrato in azione l’equipaggio di Drago 142, l’elicottero dei soccorsi appunto.

Drago 142 si alza in volo

Il personale ha stabilizzato il malcapitato dopo averlo issato a bordo quindi, col supporto dei colleghi di Lipari, saliti a bordo di una motobarca della Guardia Costiera, per coordinare l’assistenza via mare e a terra, lo hanno trasferito sano e salvo a terra, a Messina. L’intervento si è concluso poco prima delle 13.