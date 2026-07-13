A Naso torna “Iapri Fest”, il Festival dei balconi musicali: da Fasma a Santi Francesi, i nomi

È la quinta edizione per l'evento del bordo, che coinvolge band e artisti

NASO – A Naso è tutto pronto per la quinta edizione di Iapri Fest, il festival dei balconi musicali. Si terrà il 18 e il 19 luglio e coinvolgerà finestre e balconi in tutto il borgo dei Nebrodi. Un palcoscenico diffuso in grado di rendere tutta Naso un piccolo teatro a cielo aperto.

Il sindaco Nanì ha spiegato: “Durante le due serate – afferma il sindaco Gaetano Nanì – il pubblico attraverserà vicoli e piazze seguendo un itinerario musicale in cui ogni balcone diventa un palco e il borgo stesso è protagonista dello spettacolo. Un modo originale per vivere la musica e riscoprire il nostro patrimonio”.

Iapri Fest: ci sono anche Fasma e Santi Francesi

In programma alcuni dei protagonisti della scena musicale italiana, tra cui Fasma, Santi Francesi, Random e Primogenito, insieme agli artisti siciliani Schianta, Nèmici, Kid Gamma & La Ragione Giusta e DOUI, che si alterneranno sui diversi balconi del centro storico. Previsti anche Iapri Kids, Iapri Arte e Iapri Food, con laboratori e stand dedicati alle eccellenze del territorio.

“Il festival sarà inaugurato sabato 18 luglio alle 19 – ha spiegato l’assessore Oriana Civile – con il gruppo folk Emanuela Pruiti e il flash mob della banda Nuovo Studio 2011. Le esibizioni proseguiranno nelle due serate, offrendo al pubblico un modo nuovo di vivere il borgo attraverso la musica”.