“Il Governo di Liberazione è una rivoluzione”: De Luca lancia l’assemblea regionale

Il leader di Sud chiama Nord: "Sabato 18 luglio faremo capire quale direzione politica prenderemo"

PALERMO – Cateno De Luca ha lanciato l’appuntamento di sabato 18 luglio al Teatro Politeama di Palermo, dove si terrà l’assemblea regionale durante la quale farà “comprendere quale sarà la direzione politica dei prossimi mesi e quali saranno le iniziative che metteremo in campo per costruire il Governo di Liberazione della Sicilia”.

De Luca: “Visione politica autonomista e progressista”

Il leader di Sud chiama Nord ha spiegato: “Il Governo di Liberazione rappresenta a tutti gli effetti una rivoluzione nel panorama politico siciliano. Sabato 18 luglio, alle ore 10, vi aspettiamo al Teatro Politeama di Palermo per condividere una visione politica autonomista, civica e progressista che guarda al futuro della Sicilia. Nel corso delle ultime settimane abbiamo portato avanti un intenso confronto, con tanti incontri e riflessioni che hanno alimentato il dibattito politico sia a Palermo sia a Roma. Adesso ogni ulteriore trattativa è stata definita e il 18 luglio presenteremo l’esito di questo percorso”.