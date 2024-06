Eventi estivi, nel calendario manca il MessinaCon: “Siamo perplessi”. Finocchiaro: “Saranno inseriti”

Mulfari di Stretto Crea: "Abbiamo scoperto tutto dai giornali. Siamo sorpresi".

MESSINA – Perché MessinaCon 30-31 agosto e 1 settembre non è stato inserito nel calendario degli eventi estivi presentato ieri dall’amministrazione comunale? A rispondere è stato Giuseppe Mulfari, rappresentante dell’associazione Stretto Crea, che ha voluto chiarire la posizione dell’associazione dopo aver ricevuto diverse domande da parte non soltanto dei giornalisti ma anche dei tanti avventori di una manifestazione sempre più apprezzata. Mulfari ha spiegato: “Abbiamo appreso soltanto dai giornali e dai social del calendario. Ci lascia perplessi come all’interno del palazzo comunale non tanto si faccia un evento il 31, perché non ci tange, ma quanto ancora oggi gli sforzi della mia e delle altre associazioni siano messe da parte. Non ci voleva niente a contattarci”.

Mulfari, sorpreso, ha aggiunto: “Mi sorprende scoprire che il Comune, nonostante abbia partecipato al Day 0 e non solo, non si ricordi delle 14 mila presenze dell’anno scorso del MessinaCon. Il pubblico c’è e ci avrebbe fatto piacere che il Comune ci avesse contattato, dando un segno chiaro alla città del fatto che a Messina c’è spazio anche per qualcosa di diverso, come il MessinaCon. Parliamo di dieci anni di onorata carriera e abbiamo dimostrato che c’è spazio anche per l’arte. Che c’è anche altro”. Il presidente di StrettoCrea poi precisa una questione: “Di tutti gli eventi proposti al Comune, c’è stato dato solo un piccolo contributo per il Day 0, tutto il resto è stato finanziato da StrettoCrea e dai suoi associati. Noi comunque andiamo avanti”.

E Mulfari ha poi concluso difendendo l’operato dell’assessorato alle Politiche giovanili, a cui fanno riferimento: “Non ce la prendiamo con l’assessora Liana Cannata che con noi è sempre stata precisa e puntuale, come anche il Consiglio comunale. Ma la domanda per noi è questa: perché il MessinaCon non è nel calendario nonostante si sapesse da inizio 2024?”.

Da noi contattato, l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro rassicura: “Come mai non c’è MessinaCon? Il motivo è che il calendario verrà implementato quotidianamente già da martedì sul sito del Comune. Ci sono tanti altri eventi da inserire. Forse è sfuggito ma sarà inserito”.

Articoli correlati