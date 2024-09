Festival degli aquiloni: una domenica da vivere a Capo Peloro IL PROGRAMMA

Ultimo giorno della manifestazione a Torre Faro. Si termina alle 24

MESSINA – Ultimo giorno per l’edizione 2024 del Festival degli aquiloni a Capo Peloro. Fino alle 24 gli aquiloni voleranno ancora. Si tratta della sesta edizione del festival targato Pro Loco Capo Peloro. Il tutto in compartecipazione con il Comune di Messina e il patrocinio dell’assessorato al Turismo della Regione siciliana.

All’interno del Campo Volo, oggi come ieri, presenti gli Aquilonisti dell’associazione “I Millepiedi” di Foligno diretto da Giovanni Angelini, il gruppo Aquilonisti “Il Trio” di Bologna diretto da Giovanni Govoni, gli Aquilonisti “Eolo Gubbio” diretto da Andrea Baffoni, e gli organizzatori del famosissimo

Festival Internazionale degli Aquiloni di San Vito Lo Capo tra cui Ignazio “Capitan” Billera.

Tra gli altri aquilonisti professionisti anche Davide Equizzi (Palermo), il duo aquilonistico V-pair formato da Natalino Nardo (Trento) & Augusto Fantone (Treviso), Daniele Russo (Catania) e Giuseppe Platania (Catania), Sandro Grassetti con in gruppo Morrovalle e una delegazione di aquilonisti maltesi capitanata da Thomas Abdilla.

Il programma del Festival degli aquiloni fino alle 24

Attiva la zona Pro Market con la presenza di molte proposte artigianali e si attende tanta partecipazione ai laboratori di aquiloni dedicati ai più piccoli.

Il Museo di arte contemporanea Macho e la sala immersiva resteranno aperti al pubblico e all’interno dell’atrio del Museo Macho si potrà ancora visitare la mostra “Danze invisibili” per un viaggio attraverso le opere d’arte dell’artista Bianca Savasta. Il “Viale degli Artisti” ospiterà nuovamente le performance estemporanee di artisti di strada insieme alle installazioni de “Il Giardino di Eolo” a cura degli allievi dell’Istituto Comprensivo Evemero.

Anche oggi, nei pressi del pilone, si potrà fare il giro sui pony con l’Associazione Mater Vitae e il Gruppo Scout Agesci Ganzirri 1 proporrà attività per i piccoli, giochi e condivisione nello spirito scout. Inoltre, nel giardino delle sabbie del Parco Horcynus sarà possibile prendere parte ad attività di AcroYoga a cura di Acrofusion.

Fino alle 19 in programma laboratori dell’arte decorativa di Quilling presso lo stand Gestam al lanternino. Al primo piano della Fondazione Horcynus Orca proseguiranno le attività di dimostrazione e simulazione didattica a cura degli allievi dell’Istituto “Caio Duilio”. Per i più piccoli, in programma le letture de “I cantastorie” a cura dell’Associazione Arb, una proposta in movimento della Fiab Messina Ciclabile che oggi allestisce uno speciale percorso in bici per bambini in cui i giovani ciclisti possono divertirsi in sicurezza; spettacoli di bolle a cura di Circobaleno e tante attività artistiche.

Musica con DJSet Sergio Mnemonico e Josè Costa e il live de “La Tr3sca”.



