Fondo Pugliatti, via alla demolizione delle baracche incendiate a febbraio 2024

Le famiglie che le abitavano abitano ora in case popolari dignitose

MESSINA – Un anno e otto mesi dopo via alle demolizioni. Era la notte tra il 1. e il 2 febbraio 2024 quando scoppiava un incendio nella parte alta di Fondo Pugliatti, in via del Proto, una delle vie interne nella zona tra viale Europa e via Catania.

Dal 20 ottobre e fino al 18 dicembre un tratto di strada verrà chiuso per consentire l’abbattimento dei resti delle sei baracche incendiate. Le famiglie che le abitavano erano state evacuate e, poco dopo quell’evento, avevano ottenuto una casa popolare dignitosa. Una mini baraccopoli mai censita, che ora cadrà giù.

Gli altri interventi

Dopo mesi di attesa, ottobre si sta rivelando proficuo per il risanamento. Ieri l’avvio delle demolizioni in via Taormina, che dureranno 90 giorni. Il 21 ottobre la consegna dei lavori di abbattimento delle baracche di via Quinto Ennio.

Entro fine mese, ancora, altre demolizioni al rione Ariella e in via delle Mura, dov’è rimasta in piedi una sola baracca, che dovrà andar giù, e da tempo si attende la riqualificazione.