 Fondo Pugliatti, via alla demolizione delle baracche incendiate a febbraio 2024

Fondo Pugliatti, via alla demolizione delle baracche incendiate a febbraio 2024

Marco Ipsale

Fondo Pugliatti, via alla demolizione delle baracche incendiate a febbraio 2024

Tag:

venerdì 17 Ottobre 2025 - 07:30

Le famiglie che le abitavano abitano ora in case popolari dignitose

MESSINA – Un anno e otto mesi dopo via alle demolizioni. Era la notte tra il 1. e il 2 febbraio 2024 quando scoppiava un incendio nella parte alta di Fondo Pugliatti, in via del Proto, una delle vie interne nella zona tra viale Europa e via Catania.

Dal 20 ottobre e fino al 18 dicembre un tratto di strada verrà chiuso per consentire l’abbattimento dei resti delle sei baracche incendiate. Le famiglie che le abitavano erano state evacuate e, poco dopo quell’evento, avevano ottenuto una casa popolare dignitosa. Una mini baraccopoli mai censita, che ora cadrà giù.

Gli altri interventi

Dopo mesi di attesa, ottobre si sta rivelando proficuo per il risanamento. Ieri l’avvio delle demolizioni in via Taormina, che dureranno 90 giorni. Il 21 ottobre la consegna dei lavori di abbattimento delle baracche di via Quinto Ennio.

Entro fine mese, ancora, altre demolizioni al rione Ariella e in via delle Mura, dov’è rimasta in piedi una sola baracca, che dovrà andar giù, e da tempo si attende la riqualificazione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Ricomincia la Scuoletta: gli ospiti di Casa Serena tornano sui banchi VIDEO
Via Taormina, iniziate le demolizioni di 45 baracche VIDEO
Maltempo a Messina, l’allerta meteo diventa “arancione” fino a mezzanotte
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED