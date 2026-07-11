 Fratelli d'Italia a Messina, inaugurazione della nuova sede del Circolo dello Stretto

Fratelli d’Italia a Messina, inaugurazione della nuova sede del Circolo dello Stretto

Redazione

Fratelli d’Italia a Messina, inaugurazione della nuova sede del Circolo dello Stretto

sabato 11 Luglio 2026 - 14:46

Oggi l'apertura alla presenza di big di FdI nazionali, regionali e cittadini

MESSINA – Oggi alle 16 in via Cesare Battisti n. 231 l’inaugurazione della nuova sede del Circolo dello Stretto di Fratelli d’Italia. Il presidente del Circolo dello Stretto di Fratelli d’Italia Piero Adamo, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Dario Carbone, il dirigente nazionale di FdI Ciccio Rizzo e il coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale Armando Falliti comunicano l’inaugurazione ufficiale a Messina. Interverrà il capogruppo alla Camera di FdI Galeazzo Bignami.

“Sarà un momento di confronto e di radicamento sul territorio per Fratelli d’Italia, con l’obiettivo di aprire un nuovo spazio di ascolto, proposta e partecipazione per i cittadini messinesi, in continuità con l’attività politico-amministrativa di uno dei movimenti politici maggiormente radicati nella città dello Stretto”, si legge nella presentazione.

Interverranno:

Galeazzo Bignami, Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati.

Luca Sbardella – Commissario Regionale FDI

Elvira Amata – Assessora Regionale al Turismo FDI

Avv. Giosuè Giardina – Coordinatore Provinciale FDI

Dott. Pasquale Curró – Coordinatore Cittadino FDI

Avv. Ciccio Rizzo – Dirigente Nazionale FDI

Avv. Pietro Adamo – Presidente Circolo dello Stretto FDI

Avv. Dario Carbone – Consigliere Comunale FDI

Avv. Armando Falliti – Coordinatore Cittadino Gioventù Nazionale

Dott. Dario Nostro – Coordinatore Provinciale Gioventù Nazionale

Dott. Francesco Armone – Vice Presidente Nazionale Azione Universitaria

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