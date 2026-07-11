Fratelli d’Italia a Messina, inaugurazione della nuova sede del Circolo dello Stretto

Oggi l'apertura alla presenza di big di FdI nazionali, regionali e cittadini
MESSINA – Oggi alle 16 in via Cesare Battisti n. 231 l’inaugurazione della nuova sede del Circolo dello Stretto di Fratelli d’Italia. Il presidente del Circolo dello Stretto di Fratelli d’Italia Piero Adamo, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Dario Carbone, il dirigente nazionale di FdI Ciccio Rizzo e il coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale Armando Falliti comunicano l’inaugurazione ufficiale a Messina. Interverrà il capogruppo alla Camera di FdI Galeazzo Bignami.
“Sarà un momento di confronto e di radicamento sul territorio per Fratelli d’Italia, con l’obiettivo di aprire un nuovo spazio di ascolto, proposta e partecipazione per i cittadini messinesi, in continuità con l’attività politico-amministrativa di uno dei movimenti politici maggiormente radicati nella città dello Stretto”, si legge nella presentazione.
Interverranno:
Galeazzo Bignami, Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati.
Luca Sbardella – Commissario Regionale FDI
Elvira Amata – Assessora Regionale al Turismo FDI
Avv. Giosuè Giardina – Coordinatore Provinciale FDI
Dott. Pasquale Curró – Coordinatore Cittadino FDI
Avv. Ciccio Rizzo – Dirigente Nazionale FDI
Avv. Pietro Adamo – Presidente Circolo dello Stretto FDI
Avv. Dario Carbone – Consigliere Comunale FDI
Avv. Armando Falliti – Coordinatore Cittadino Gioventù Nazionale
Dott. Dario Nostro – Coordinatore Provinciale Gioventù Nazionale
Dott. Francesco Armone – Vice Presidente Nazionale Azione Universitaria