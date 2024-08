Furti e vandalismo contro Messina Servizi, la condanna di Basile

L'amministrazione comunale sta collaborando con gli inquirenti per individuare i responsabilii

MESSINA – Furti e vandalismi nell’isola ecologica di Spartà. L’amministrazione comunale presenta denuncia e mette a disposizione degli inquirenti le telecamere di sorveglianza. Il tutto oltre a condannare le azioni che hanno recentemente colpito i veicoli di Messinaservizi Bene Comune e di altre società con cui collabora. Dichiara il sindaco di Messina Federico Basile (nella foto con la presidente Maria Grazia Interdonato): “Questi atti di inciviltà e violenza non solo danneggiano beni pubblici e privati ma rappresentano un attacco diretto ai servizi essenziali che quotidianamente garantiscono il benessere della nostra comunità”.

E ancora: “Abbiamo immediatamente formalizzato una denuncia alle autorità competenti e stiamo collaborando attivamente per assicurare i responsabili alla giustizia. Le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti sul luogo degli incidenti sono state messe a disposizione delle forze dell’ordine, che stanno già lavorando per individuare i colpevoli. Vogliamo rassicurare la cittadinanza che, nonostante questi vili atti, Messinaservizi Bene Comune continua a operare con puntualità per garantire la continuità e l’efficacia dei servizi. Inoltre, saranno intensificati i controlli nelle aree interessate per prevenire ulteriori episodi simili”.