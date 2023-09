Gestione non autorizzata di rifiuti in area comunale: carabinieri denunciano due persone - Tempostretto

Discarica abusiva a cielo aperto a Gioiosa Marea

GIOSA – I carabinieri della stazione di Gioiosa Marea hanno denunciato in stato di libertà un 53enne e un 38enne, in quanto ritenuti responsabili dei reati di gestione non autorizzata di rifiuti (non pericolosi). In seguito ai controlli svolti dai militari dell’Arma, è stata accertata la presenza di una discarica abusiva a cielo aperto, realizzata su un’area comunale di circa 100 mq, realizzata in località Cicero, laddove erano stati accatastati rifiuti eterogenei non pericolosi. I carabinieri sono risaliti ai due uomini quali persone utilizzatrici del terreno adibito a discarica abusiva che, in attesa di ulteriori disposizioni dell’Autorità giudiziaria, è stata sequestrata.