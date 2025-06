“Gestione pubblica dell’acqua, “Schifani ascolti i Comuni messinesi”

Dopo il sit-in di lunedì davanti alla Città metropolitana, interviene la segretaria regionale di Rifondazione comunista, Tania Poguisch

MESSINA – Lunedì c’è stata una nuova mobilitazione per l’acqua pubblica e contro la privatizzazione nel territorio metropolitano di Messina. All’iniziativa del comitato “Vogliamo l’acqua dal rubinetto” ha partecipato la segretaria regionale di Rifondazione comunista, Tania Poguisch, che così si esprime: “Il nostro partito ha partecipato e sostenuto il sit- in per dire no alla privatizzazione dell’acqua e per bloccare il socio privato della Messinacque Spa. Sosteniamo il comitato messinese nella sua lotta contro la privatizzazione dell’acqua sancita dalla vittoria dei referendum del 2011 e grazie al varo della Legge regionale n. 19/2015. In attuazione di questa legge il presidente Schifani deve abbandonare la privatizzazione dell’acqua in tutta la Sicilia”.

Continua Poguisch: “La protesta davanti alla Città metropolitana mette in evidenza la situazione idrica a Messina che è lontana dall’obiettivo dell’acqua h24 millantato dall’amministrazione comunale. La situazione idrica, con il commissariamento dell’Ati (Assemblea territoriale idrica) Messina da parte della Regione Siciliana nel gennaio 2023, per non aver affidato la gestione del Servizio idrico integrato,, sta peggiorando. E nonostante le numerose prese di posizione e gli atti emanati dai Comuni della provincia di Messina, per contestare la nomina del commissario con un ricorso al Tar, il presidente della Regione siciliana Schifani procede senza porre alcuna attenzione alle richieste dei Comuni del Messinese. Chiediamo con forza al presidente Schifani che non si proceda sulla strada del commissariamento, né a Messina né in tutta la regione siciliana, per evitare di creare ulteriori criticità. Disagi soprattutto per le famiglie che vivono il problema della mancanza d’acqua e l’aumento sempre più esoso delle bollette”.

“L’acqua deve essere gestita dai Comuni”



Conclude la segretaria regionale di Rifondazione comunista: “L’acqua deve essere gestita direttamente dai Comuni e il sit- in promosso dal Comitato, nella giornata in cui scadeva l’avviso della commissaria nominata dalla Regione Sicilia, aveva l’obiettivo di mettere in evidenza che va fermata qualsiasi azione che tenda a promuovere procedure di gara per la selezione del privato operativo della costituenda società Messinacque Spa. Perché si privatizzerà un servizio per trent’anni, nella provincia di Messina, con una previsione di ricavi pari a una cifra che supera i tre miliardi”.

