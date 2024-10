Giardini Naxos, si indaga sul sub cadavere

Ipotesi malore fatale per il 64enne trovato al largo di San Pancrazio da un bagnino

I primi accertamenti parlano di un malore fatale ma la Procura di Messina non vuole lasciare punti oscuri sulla vicenda del sub trovato cadavere a Giardini Naxos.

Ipotesi malore fatale

Il magistrato di turno ha quindi ordinato il sequestro della salma, trasferita ieri sera all’obitorio del Policlinico di Messina, per effettuare l’autopsia. Il primo medico legale ha esaminato già ieri il corpo del sessantaquattrenne recuperato al largo di San Pancrazio e non ha rinvenuto segni di violenza o tracce di eventi esterni di alcun genere. Un consulente approfondirà però l’esame per stabilire esattamente come è morto, prima di restituire il corpo dell’uomo alla famiglia.

Il bagnino trova il corpo

Il sub è stato individuato nella tarda mattina di ieri da un bagnino in servizio sulla spiaggia di San Pancrazio: galleggiava a circa 30 metri dalla battigia. Immediata la richiesta di soccorso e l’arrivo della Guardia Costiera che lo ha recuperato e portato sull’arenile. Dai primi rilievi effettuati dai Carabinieri di Taormina si tratta di un 64enne della zona, sub dilettante.