Giustizia. Al Tribunale di Patti i processi penali “corrono”

Giustizia penale più rapida: tempi ridotti del 45%, ben oltre gli obiettivi Pnrr

Processi e procedimenti penali più rapidi al Tribunale di Patti, che ha raggiunto e ampiamente superato l’obiettivo previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il settore penale, conseguendo un risultato che testimonia l’efficacia delle misure organizzative adottate negli ultimi anni e l’impegno quotidiano di magistrati e personale amministrativo.

Processi più rapidi a Patti, i dati

Secondo i dati aggiornati al 14 luglio 2026, il disposition time penale complessivo del Tribunale di Patti si attesta a 202 giorni, a fronte di un obiettivo fissato in 368 giorni, corrispondente alla riduzione del 25% rispetto alla baseline del 31 dicembre 2019. Il risultato effettivamente raggiunto è ancora più significativo: la riduzione conseguita è infatti pari al 45,11%, ben al di sopra del target previsto.

Giustizia penale, cosa è il disposition time

Il disposition time costituisce uno dei principali indicatori utilizzati a livello nazionale ed europeo per misurare la capacità di un ufficio giudiziario di definire i procedimenti pendenti. Esso esprime, in termini prognostici, il tempo necessario allo smaltimento dell’arretrato sulla base del rapporto tra processi definiti e processi pendenti. I dati elaborati alla data del 30 giugno 2026 evidenziano che la Sezione penale del Tribunale di Patti registra 1.223 procedimenti definiti e 1.365 procedimenti pendenti, con un disposition time complessivo di circa 202 giorni. In particolare, il settore GIP/GUP presenta un dato di circa 82 giorni, mentre il settore del dibattimento si attesta a circa 430 giorni. Il risultato assume ancora maggiore rilievo se si considera che esso è stato raggiunto in un contesto caratterizzato dalla trattazione di procedimenti particolarmente complessi e di rilevante impatto sul territorio, nonché in presenza di persistenti criticità legate alle dotazioni organiche. Nonostante tali difficoltà, il Tribunale è riuscito a ridurre sensibilmente le pendenze penali, migliorando costantemente gli indicatori di efficienza.

Tribunale di Patti, lavoro di squadra

“Il raggiungimento di questo importante traguardo – dichiara il presidente del Tribunale di Patti Mario Samperi – è il frutto di uno straordinario lavoro di squadra che ha visto impegnati magistrati, personale amministrativo, addetti all’Ufficio per il Processo e magistratura onoraria. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento. I risultati ottenuti dimostrano che, attraverso una programmazione attenta, il monitoraggio costante dei flussi di lavoro e la piena valorizzazione delle risorse disponibili, è possibile assicurare ai cittadini una giustizia sempre più efficiente e tempestiva”.