I no ponte in corteo il 29 novembre: “Governo eversivo se insiste dopo lo stop della Corte”

I movimenti hanno presentato la manifestazione in programma a Messina "Giù le mani dallo Stretto". "Avevamo ragione e la Corte dei conti lo ha dimostrato"

MESSINA – È il giorno dopo il mancato visto di legittimità da parte della Corte dei conti. E i movimenti no ponte presentano la manifestazione “Giù le mani dallo Stretto” in programma il 29 novembre a Messina. Un nuovo corteo per ribadire il no al ponte. “Avevamo ragione noi e i magistrati contabili hanno individuato, come organo terzo, una serie di gravi illegittimità. Ma è ancora più grave il comportamento eversivo del governo Meloni, con le reazioni scomposte, che dichiara di voler andare avanti nonostante le tante falle evidenziate”, è stato dichiarato in più interventi.

Stamattina, a presentare l’iniziativa, nella sala “Caponnetto di Palazzo Zanca, c’erano Mariella Valbruzzi (comitato No ponte Capo Peloro), Rossella Bulsei (“Titengostretto” di Villa San Giovanni), Guido Signorino (“Invece del ponte”), l’ammbientalista Anna Giordano, Alessandra Minniti (che guida con Fabio Giambrone Europa Verde in Sicilia), Pietro Patti (segretario generale della Cgil di Messina) e Cristina Cannistrà, coordinatrice provinciale del Movimento Cinquestelle.

Mentre Alessandra Minniti preannuncia un ricorso del leader di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, alla Corte di giustizia europea, la richiesta principale è quella di “destinare i 13,5 miliardi di euro per le vere priorità”: “Abbiamo lottato per anni affinché non solo lo Stretto di Messina e i suoi territori vengano concretamente protetti, ma anche per politiche che migliorino la qualità della vita degli abitanti, promuovendo uno sviluppo sostenibile che esalti le risorse del Sud, creando valore e occupazione.

Contrastiamo da sempre, in maniera pacifica e nonviolenta, un progetto come quello del ponte sullo Stretto che viene presentato come la soluzione a tutti i problemi della Sicilia e della Calabria e persino dell’intero Meridione, occultando che le vere priorità dei nostri territori sono altre, il cui elenco è ben presente nelle vite quotidiane di chi da anni aspetta di avere l’acqua h24 nelle proprie case. E un servizio sanitario decente che non costringa ai viaggi della speranza, infrastrutture viarie e ferroviarie efficaci ed efficienti, traghettamento dello Stretto potenziato e ancor più sostenibile, sistema di welfare rispondente alle fragilità del territorio. E ancora: interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio, contrasto incisivo alle criminalità organizzate che si rafforzano proprio per la carenza d’interventi in campo economico, sociale, culturale”.

“Ci opporremo alle strumentalizzazioni politiche. Un organo terzo ha rilevato sul ponte quello che noi avevamo evidenziato”

Sempre Minniti si è appellata al sindaco di Messina, Federico Basile: “Fino ad ora non lo abbiamo sentito al nostro fianco. Lo invitiamo a prendere posizione a difesa del territorio e dei suoi cittadini”. Da parte sua, l’economista Guido Signorino ha sottolineato: “Siamo stati sbeffeggiati da soggetti istituzionali. Ma la prima volta, come ha osservato Mariella Valbruzzi, che un organo terzo ha esaminato questo progetto, solo dal punto di vista delle valutazioni di legittimità, lo ha bocciato. Emergono tutti i punti che noi avevamo indicato. Mi concentro solo su alcuni mentre assistiamo a strumentalizzazioni politiche, e comportamenti perfino eversivi, rispetto all’ordine repubblicano sancito dalla Costituzione. Anche a questo è necessario opporsi”.

“La Corte dei conti conferma: il progetto definitivo non è in realtà definitivo”

Ha continuato l’esponente di “Invece del ponte”: “La Corte dei conti cosa ha fatto notare? In primis, e lo avevamo sempre sostenuto, che il progetto approvato dal Cipess non è definitivo. Non è a norma come progetto definitivo. Ad esempio, è ancora suscettibile, in fase esecutiva, di variare in maniera significativa aspetti tecnici e costi di costruzione. In più, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici non poteva essere saltato. Ricordiamo che il progetto è altro, sia sotto il profilo procedurale, sia su quello sostanziale, con almeno tre varianti significative. Si è spostato il senso di marcia delle corsie. Il traffico pesante è stato messo ai lati. Sono modifiche strutturali e serviva il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Serviva un parere tecnico. Il parere del Consiglio scientifico della società Stretto di Messina non può sostituire quello terzo di un organo istituzionale. Si tratta di un parere di parte. E il costo del contratto è cresciuto ben oltre il 50 per cento consentito. Avrebbero dovuto ripartire (con una nuova gara, n.d.r.). E ci sono voci di costo, rileva la Corte dei conti, che non sono quantificate”.

Articoli correlati