I tifosi al fianco del Messina prima della battaglia salvezza contro il Foggia

Partitella a ranghi misti al Marullo, venerdì la rifinitura, sabato ore 15 l'andata del playout. Ultimo precedente favorevole ai biancoscudati

MESSINA – Allenamento a porte aperte al “Sorbello Stadium” di Bisconte con gli uomini di mister Gatto che si sono sfidati in partitella a ranghi misti deliziando i tifosi presenti. Poi verso la conclusione dell’allenamento hanno fatto il loro ingresso i club organizzati che hanno intonato qualche coro con la squadra che li ha ascoltati e ringraziati con un applauso. Di rimando il tifo organizzato ha voluto esprimere gratitudine al gruppo e poi incitarli in vista della doppia sfida di Foggia. Grande dimostrazione di affetto a fine allenamento con un centinaio di persone, tra cui molti bambini, che aspettavano i calciatori all’uscita per scattarsi una foto con loro.

La prima di queste ultime due finali che restano da giocare si disputerà sabato alle ore 15 al Franco Scoglio, ritorno la settimana successiva, sabato 17 maggio, al Pino Zaccheria di Foggia. Per la sfida casalinga continua la vendita dei biglietti acquistabili su postoriservato.it e ancora il botteghino del PalaRescifina che resterà aperto venerdì 9 maggio, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30. Inoltre negli stessi orari sarà possibile ritirare anche i biglietti relativi alle iniziative riservate alle scuole e al settore giovanile.

L’avversario Foggia

La squadra pugliese ha vissuto un finale di stagione in caduta libera tanto da arrivare a giocarsi il playout. Da inizio stagione, cinque allenatori diversi tutti concentrati nel girone d’andata. A Brambilla è seguito Ezio Capuano, poi nella dodicesima e tredicesima è toccato a Zangla e Gentile in attesa dell’arrivo di Luciano Zauri, dalla quattordicesima fino alla penultima di campionato. Per l’ultima giornata e per questi playout torna in panchina Antonio Gentile.

Il Foggia ha raccolto appena 31 punti in stagione, tolti ovviamente vittorie e pareggi ottenute con Taranto e Turris. Una squadra che ha subito 51 reti in stagione regolare ed è andata a segno 34 volte. Nell’ultima giornata è tornata a fare punti ma non è andata oltre lo 0-0 contro il Picerno. Sette partite senza vittoria che manca dal 9 marzo in casa e un solo punto ottenuto in queste partite.

Nella partita contro il Picerno mister Gentile ha schierato un undici di partenza con il 3-5-2: in porta Perina, a comporre la linea difensiva Salines, Camigliano, Parodi; largo a destra Zunno con Felicioli nello stesso ruolo a sinistra; mediata affidata a Tascone con ai fianchi Gala e Pazienza, in attacco Sarr ed Emmausso.

I precedenti con i pugliesi

Il Messina dal 2013/2014 in poi ha incontrato i satanelli sedici volte ottenendo tre sole vittorie, un pareggio e ben quattordici sconfitte. L’ultima volta però che le due squadre di sono incontrate, meno di un mese fa il 19 aprile, il Messina ha vinto per 2-1 allo Zaccheria, doppietta di Luciani in mezzo la rete di Orlando su un pressing non proprio rispettoso di Emmausso che aveva appena restituito palla. All’andata sconfitto il Messina con il gruppo allenato ancora da mister Modica cedette per 0-3 con le reti, una per ogni terzo di gara praticamente, di Mazzocco, doppietta, e dell’ex Emmausso.

Nella passata stagione una doppia sconfitta tra andata e ritorno condizionata dagli episodi. Allo “Zaccheria” un rigore di Peralta ha stappato la partita in favore dei locali, la reazione del Messina non c’è stata e Salines l’ha chiusa nel secondo tempo su calcio d’angolo. Al ritorno brutto 3-0 incassato dagli uomini di Modica che hanno giocato quasi un tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Manetta e nel finale hanno perso anche Frisenna chiudendo in nove uomini. È stata la partita che probabilmente ha fatto perdere il treno playoff alla formazione peloritana.

Nella stagione 2022/2023 altre due sconfitte, stavolta di misura, incassate dal Messina. All’andata sempre in terra pugliese la rete della vittoria arriva nella ripresa su calcio d’angolo con colpo di testa di Patermann, Lewandowski qualche minuto prima aveva parato un rigore. Al ritorno al “Franco Scoglio” Frigerio gela Fumagalli poco prima della mezz’ora con il Messina che non riuscì a reagire nell’ora restante di gioco.

Nella prima in serie C dell’era Sciotto, stagione 2021/2022, tre i precedenti tra le due squadre. La vittoria per 3-1 del Foggia in casa, il Messina andò in vantaggio al quarto d’ora con Vukusic, pareggio nel primo tempo di Martino. Poi nel finale due reti ravvicinate, di Merkaj e Rocca nel recupero, fissarono il punteggio finale. Al ritorno ancora ripreso il Messina che in casa andò in vantaggio con Russo, ma nella ripresa Turchetta pareggiò. Ad anticipare le due sfide di campionato quell’anno il secondo turno della Coppa Italia, che vide il Messina uscire sconfitto due reti a zero. A pochi minuti l’uno dall’altro Di Grazia e poi Curcio, quest’ultimo su rigore, intorno alla mezz’ora segnarono i due gol decisivi per l’eliminazione dei biancoscudati. Quello fu l’unico anno recente in cui i biancoscudati non furono eliminati al primo turno della competizione.

La terna arbitrale e la novità Var

Ad arbitrare la sfida sarà Andrea Ancora della sezione di Roma 1. Assistenti Stefano Franco di Padova e Nicola Di Meo di Nichelino, quarto ufficiale Mattia Ubaldi di Roma 1. Al var, che ci sarà per la doppia sfida prima volta in Serie C per i playout, Giacomo Camplone di Pescara con assistente var Dario Madonia di Palermo.

Questo arbitro ha tre precedenti col Messina e uno proprio in una sfida contro il Foggia, l’unica in trasferta arbitrata con i peloritani. La sconfitta per 1-0 nella stagione 2022/2023. Negli altri precedenti al Franco Scoglio il Messina ha vinto contro l’Avellino e pareggiato col Potenza, entrambi nella stagione scorsa.

Col Foggia sempre tre sfide, oltre a quello contro il Messina vinto con la rete di Petermann, è arrivata un’altra vittoria in casa col Campobasso per 5-2 e una sconfitta in casa della Virtus Francavilla per 0-1, unico precedente tra i satanelli e questo direttore di gara.

