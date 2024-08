I tifosi del Messina respingono al mittente l’appello di Sciotto VIDEO

La manifestazione odierna, interrotta solo dalla pioggia, è stata monotematica: solo cori contro il presidente Pietro Sciotto

MESSINA – Dopo l’appello del presidente Pietro Sciotto e anche le prese di posizione della politica messinese la Curva Sud biancoscudata ha risposto in modo compatto con un netto no. È questo che si può trarre dalla manifestazione che si è svolta regolarmente questo pomeriggio in Piazza Municipio con circa 250 tifosi, un po’ meno della scorsa volta, che hanno prima di tutto mostrato lo striscione con scritto “Sciotto vattene” e poi hanno intonato per 40 minuti cori, questa volta tutti contro l’attuale presidente della squadra.

A fermare i gruppi organizzati (sventolavano le bandiere di Fracidi, Uragano Cep, Nocs, Gioventù Giallorossa, Fedelissimi, Semu Pacci) solo un violento acquazzone con tanto di tuoni e fulmini. A differenza della volta passata non si sono visti appena fuori da Palazzo Zanca esponenti istituzionali, l’altra volta si era intrattenuto coi tifosi l’assessore Finocchiaro, e non c’è stato nessun invito da parte del sindaco a salire in sala Giunta per parlarsi a quattr’occhi. D’altronde nulla è cambiato rispetto a più di un mese fa tranne che si è perso tutto questo tempo.

La Curva Sud immaginiamo quindi continuerà a disertare i gradoni del Franco Scoglio per le partite casalinghe e vedremo venerdì sera in quanti supporters biancoscudati seguiranno la squadra a Cerignola in trasferta. Nel frattempo il “muro contro muro”, come l’ha definito mister Modica, non sembra destinato a terminare a breve. Il presidente ha lanciato un appello, i tifosi biancoscudati hanno replicato in modo inesorabile: “Pietro Sciotto te ne devi andare”.

