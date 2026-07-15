Il centravanti norvegese Haaland a Taormina tra moda e vacanze

Dopo i 7 gol ai mondiali e l'eliminazione ai quarti, ieri ha partecipato all'evento di Dolce&Gabbana al teatro antico

TAORMINA – È stato uno dei protagonisti dei mondiali di calcio. 7 gol con la nazionale norvegese e il suo sogno si è fermato ai quarti di finale per la sconfitta di misura contro l’Inghilterra, dopo aver eliminato il Brasile con una sua doppietta. Erling Braut Haaland, centravanti del Manchester City, è atterrato nei giorni scorsi a Catania e ieri sera ha partecipato al teatro antico di Taormina a un evento di alta moda, nell’ambito di cinque giorni firmati Dolce&Gabbana.

Alto 1,95 e in campo dotato di potenza, tecnica e fiuto del gol, Haaland trascorrerà in Sicilia alcuni giorni di vacanza. Nel frattempo, si continuerà a discutere del mancato passaggio da parte del compagno di squadra Horloth durante la sfida contro gli inglesi. Con il rimpianto per non essere arrivati tra le prime quattro della competizione.

Foto di Cateno De Luca e Haaland dalla pagina Fb del sindaco di Taormina.