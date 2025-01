Il concorso per i 100 vigili a Messina, le prove fisiche dal 20 gennaio

In corsa 649 candidati. Da qui una selezione per essere assunti a Palazzo Zanca quest'anno. Ecco il calendario

MESSINA – Ne resteranno soltanto 100. Sono 649 gli ammessi alla prova fisica per diventare poliziotto municipale a Messina quest’anno. E le prove partono dal 20 gennaio, per concludersi il 27 febbraio. L’amministrazione ha ora pubblicato il calendario.

La prova preselettiva, con mezzi informatici e piattaforme digitali, è stata sostenuta da 2785 candidati e si è svolta dal 14 al 18 ottobre.

Comunica la direzione generale di Palazzo Zanca: “Si ricorda che la prova di efficienza fisica, effettuata per verificare il possesso dell’efficienza fisica indispensabile per svolgere le funzioni del ruolo di agente di polizia locale, consisterà nell’esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi:

Salto in alto

Sollevamenti alla sbarra continuativi

Corsa

Piegamenti sulle braccia continuativi.

L’esito della prova di efficienza fisica non dà luogo ad un punteggio ma esclusivamente a un giudizio di idoneità/inidoneità e non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito”.

Poi si passerà alla prova scritta, con un nuovo elenco degli ammessi.

