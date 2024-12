Il crollo della strada a Zafferia, 74mila euro per messa in sicurezza e ricostruzione

Il sindaco della Città metropolitana di Messina, Basile, decreta interventi di somma urgenza

MESSINA – Strada provinciale a Zafferia, Sp 40, dopo la frana. Il 30 novembre è avvenuto il crollo di un tratto della via dell’Anno Santo, con una notevole limitazione al transito. E la Città metropolitana, con il sindaco Federico Basile, decreta lo stanziamento di 74mila euro. Una somma coperta dal bilancio per “lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino del muro di sostegno della sede stradale, franato a causa di infiltrazioni idriche”.

Dopo l’analisi del geometra Carmelo Maggioloti, responsabile del Servizio manutenzione stradale zona omogenea Messina – Jonica – Alcantara, si è ritenuto “indispensabile provvedere alla tutela della pubblica e privata incolumità, nonché alla salvaguardia delle attività produttive, effettuando un intervento della massima urgenza al fine di eliminare le condizioni di rischio incombente. Il tutto mediante i seguenti interventi: demolizione delle porzioni pericolanti del corpo stradale danneggiato; ricostruzione dell’opera di sostegno e del corpo stradale al fine di evitare ulteriori possibili crolli con ampliamento dell’area in dissesto; ripristino della funzionalità delle opere di raccolta e smaltimento acque a presidio della strada”.

L’incarico dei lavori è stato affidato alla ditta messinese “Puntarenas 07”.

