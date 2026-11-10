Il derby tra Messina e Jonica resta al pomeriggio, programmata la doppia sfida con l’Acireale

Passi avanti nei lavori per aprire la Curva Sud al Celeste, nella semifinale di Coppa Eccellenza sorteggiato il ritorno in casa

Definita la settimana del Messina che porterà, dopo il successo esterno sulla capolista sulla carta Niscemi, alla sfida valida come decima giornata di campionato in Eccellenza tra Acr Messina e Jonic Fc. Il derby tra formazioni messinesi che sembrava potesse essere giocato in serata resterà programmato nel primo pomeriggio con calcio d’inizio alle ore 15. In vista di questo appuntamento sono stati fatti dei passi avanti per far si che sia aperta anche la Curva Sud con il serpentone che protegge i calciatori all’ingresso posizionato, l’altra carenza era la rete dietro la porta per evitare il lancio di oggetti in campo.

Oltre al campionato il Messina sta proseguendo il suo cammino anche in Coppa Eccellenza, e dopo aver eliminato lo Scordia, 1-0 in casa e 1-3 al ritorno in trasferta, si prepara alla sfida di semifinale, una sorta di finale del girone B, con l’Acireale che ha superato ai rigori il Niscemi nella sfida di ritorno dei quarti. La doppia sfida contro gli acesi si giocherà il 25 novembre in trasferta e il ritorno sarà al Celeste il prossimo 9 dicembre. Al momento le due partite sono state programmate d’ufficio alle ore 14:30 ma potrebbero esserci dei cambi d’orario.