 Messina. Tartaruga con un amo in bocca salvata dai bagnanti

Messina. Tartaruga con un amo in bocca salvata dai bagnanti

Giuseppe Fontana

Messina. Tartaruga con un amo in bocca salvata dai bagnanti

lunedì 13 Luglio 2026 - 17:45

La segnalazione da Briga Marina e l'intervento della Polizia Municipale

Messina – Una grossa tartaruga ha fatto oggi pomeriggio la comparsa tra i tanti bagnanti della spiaggia di Briga Marina, nella zona sud cittadina. L’animale aveva un amo in bocca ed era già in estrema difficoltà, quando i bagnanti si sono accorti di quel che stava accadendo. Immediatamente è scattata quindi la mobilitazione e l’appello anche al nostro giornale per il recupero e il salvataggio dell’animale.

Appello raccolto dalla Polizia Municipale guidata dal comandante Giovanni Giardina, che è intervenuta con una pattuglia. I vigili urbani da Santa Margherita si sono mossi verso la spiaggia vicina ed hanno delicatamente recuperato l’animale in attesa dell’esperto del Centro Tartarughe Brancaleone, a Reggio Calabria. E’ qui che la tartaruga sarà curata per poi essere restituita all’ambiente marino.

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