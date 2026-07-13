Messina. Tartaruga con un amo in bocca salvata dai bagnanti

La segnalazione da Briga Marina e l'intervento della Polizia Municipale

Messina – Una grossa tartaruga ha fatto oggi pomeriggio la comparsa tra i tanti bagnanti della spiaggia di Briga Marina, nella zona sud cittadina. L’animale aveva un amo in bocca ed era già in estrema difficoltà, quando i bagnanti si sono accorti di quel che stava accadendo. Immediatamente è scattata quindi la mobilitazione e l’appello anche al nostro giornale per il recupero e il salvataggio dell’animale.

Appello raccolto dalla Polizia Municipale guidata dal comandante Giovanni Giardina, che è intervenuta con una pattuglia. I vigili urbani da Santa Margherita si sono mossi verso la spiaggia vicina ed hanno delicatamente recuperato l’animale in attesa dell’esperto del Centro Tartarughe Brancaleone, a Reggio Calabria. E’ qui che la tartaruga sarà curata per poi essere restituita all’ambiente marino.