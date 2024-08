Il lituano Titas Krapikas è un nuovo portiere del Messina

Classe 1999 in passato ha giocato in Serie B con lo Spezia, nella passata stagione a Cerignola prima di svincolarsi

MESSINA – Si vanno riempiendo i buchi in organico per l’Acr Messina. Nella serata odierna la società ha ufficializzato di aver trovato l’accordo col portiere Titas Krapikas. Lituano classe 1999 ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club biancoscudato fino al 30/06/2025, portiere di 194 cm sarà a disposizione dell’allenatore Giacomo Modica dalla giornata di domani.

Si tratta del secondo calciatore straniero tesserato dopo il difensore senegalese Ndir Mame Ass. Col suo ingaggio si chiude il mercato per quanto riguarda l’estremo difensore con Krapikas che insieme a Curtosi e il Primavera Di Bella sarà seguito dal preparatore dei portieri Mauro Manganaro.

Il nuovo acquisto era tesserato con l’Audace Cerignola ma dopo l’esperienza pugliese era svincolato. Ha avuto esperienza in Serie B con lo Spezia e nei primi anni in Italia ha giocato nelle giovanili della Sampdoria. Negli ultimi giorni il Messina stava lavorando per portare in riva allo Stretto un portiere ma adesso quelle piste sono da considerarsi archiviate.

La rosa dell’Acr Messina

Di seguito i calciatori ufficializzati dall’Acr Messina:

Portieri: Titas Krapikas (1999), Flavio Curtosi (2004), Antonio Di Bella (2006).

Difensori: Damiano Lia (1997), Giuseppe Salvo (2003), Marco Manetta (1991), Francesco Rizzo (1998), Ndir Mame Ass (2001), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Pasqualino Ortisi (2002).

Centrocampisti: Vincenzo Garofalo (1999), Giulio Frisenna (2002), Domenico Franco (1992), Leonardo Pedicillo (2003), Manuel Di Palma (2004), Diego Orlando Simonetta (2002), Domenico Anzelmo (2004).

Attaccanti: Gennaro Anatriello (1996), Blue Mamona (2002), Luca Petrungaro (2000), Gabriel Antonio Adragna (2006), Martino Cominetti (1998), Alessio Re (2003).



