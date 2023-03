Il Messina allo scontro salvezza contro il Monterosi Tuscia - Tempostretto

Allo stadio "Rocchi" di Viterbo una partita da non sbagliare per il Messina. La vittoria contro i laziali varrebbe il sorpasso in classifica

MESSINA – Da quando è arrivato mister Raciti ha indicato tutte le partite del Messina come fossero finali, la prossima sfida contro il Monterosi Tuscia però ha davvero un’importanza capitale. Nella 31ª giornata del girone C infatti il Messina, 18° e a 29 punti, affronterà il Monterosi Tuscia, 16° e a 31 punti, in caso di vittoria la squadra biancoscudata opererebbe il sorpasso.

Uno scontro salvezza che può dare respiro dopo la sconfitta col Monopoli in casa e nonostante sia una trasferta i numeri per il Messina nelle ultime sono addirittura più favorevoli lontano da casa: 2 punti nelle ultime quattro in casa, 10 punti nelle ultime quattro in trasferta. Altra nota positiva, dalla sfida interna col Monopoli, dove il Messina aveva tre giocatori diffidati è che nessuno è stato ammonito, tra loro Fumagalli e Mallamo due pedine fin qui tra i più utilizzati nello scacchiere di mister Raciti; mentre al Monterosi mancheranno Mbende e Carlini, squalificati.

La sfida si giocherà domenica 12 marzo allo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo con inizio alle ore 14:30, per chi fosse interessato alla trasferta il prezzo del biglietto nel settore ospiti, acquistabile su CiaoTickets, è di 12€ (previste riduzioni a 8 € per donne, over 65, under 18 e ridotto a 5 € per under 14).

L’avversario Monterosi

La squadra allenata da Leonardo Menichini in stagione ha trovato sette vittorie, dieci pareggi e tredici sconfitte. In casa ha raccolto 17 punti con tre vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte. Il Monterosi Tuscia sembra non attraversare un buon momento di forma tra le mura amiche dove l’ultima vittoria risale a inizio dicembre 2-1 ai danni della Viterbese nel derby laziale.

Ma a guardare meglio gli ultimi impegni casalinghi ha strappato il pareggio al Latina, al Pescara, al Crotone (1-1), al Potenza e all’Avellino. Di questi cinque pareggi quattro sono arrivati col risultato di 0-0. Una squadra a cui è difficile segnare, nelle ultime sei ha subito due reti, una dal Crotone, e una dalla Gelbison che è passata di misura (0-1).

La squadra nell’ultima uscita si è schierata con un 3-4-2-1 (Forte; Giordani, Di Renzo, Piroli; Lipani, Parlati, Di Paolantonio, Bittante; Carlini; Costantino, Tonin) sicuramente molto difensivo visto che in casa nelle ultime partite analizzate ha segnato un solo gol nella sfida col Crotone. Il più pericoloso dei laziali è Costantino, con nove reti è il capocannoniere della squadra, segue Carlini con cinque, che però sarà squalificato, e Di Paolantonio con quattro centri in stagione.

I precedenti

I precedenti sul sito della Lega Pro fanno riferimento alla stagione scorsa e all’andata di quest’anno. I precedenti tra le due squadre negli ultimi due anni hanno visto almeno quattro gol segnati, ma cozzano un po’ con le prestazioni che sta offrendo il Monterosi Tuscia. Specie in casa al “Rocchi” abbiamo visto come si segni poco. Sicuramente quindi i laziali, partendo da una posizione di vantaggio in classifica, in questo prossimo scontro diretto sanno di potersi accontentare anche di un pari. Lasceranno fare gioco, probabilmente provando a distruggerlo, al Messina che dovrà dimostrare come a Latina pazienza e maturità.

Quest’anno il Messina, in un rocambolesco match al Franco Scoglio condizionato da vento e pioggia, ha vinto 3-2, a referto finì anche Lewandowski che battendo una punizione poco fuori dalla sua area beffò il collega ospite. Giornata non certamente da ricordare per l’estremo difensore Alia che subì tre reti in 45 minuti, la terza su punizione battuta da Grillo su cui commise un’altra papera. Nella passata stagione invece due vittorie per i laziali che si imposero, sia a Messina che in casa, col risultato di 3 a 1.

All’andata in riva allo Stretto, c’era ancora Sullo in panchina, il Messina pareggiò nel primo tempo con Adorante la rete di Costantino, salvo poi subire nella ripresa i due gol di Polidori e Mbende. Al ritorno partita decisamente più a senso unico, con la squadra di Auteri che incassa subito la rete di Ekuban e dopo novanta minuti è sotto 3-0, doppietta di Costantino. Nel recupero Marginean a segno per il gol della bandiera, in quello che anche lo scorso anno era scontro salvezza.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook del Monterosi Tuscia

Articoli correlati