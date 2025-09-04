Il Messina annuncia il portiere Del Bello e l’under Di Lazzaro

Seduta mattutina per il gruppo, altri due firmano ma con soli sedici tesserati ufficiali il mercato del Messina resta ancora aperto

MESSINA – Salgono a sedici i tesserati ufficiali del Messina. Agli effettivi che domenica potrebbero scendere in campo contro l’Athletic Club Palermo si aggiungono un portiere e un difensore questo under. Ricordiamo che la Lega obbliga le formazioni di Serie D a schierare in campo e per l’intera partita almeno un 2005, un 2006 e un 2007.

La squadra prosegue ad allenarsi agli ordini di mister Romano, prevista una seduta stamattina a Bisconte mentre nel pomeriggio il Messina si sposterà in provincia dove dovrebbe essere in programma un’altra seduta più tattica con anche una partitella giusto per chiarirsi di più l’idea sul come schierarsi.

Il mercato resta aperto e il direttore sportivo Martello cerca ancora calciatori di peso in tutti i reparti. Per la difesa si sta cercando un profilo di esperienza anche in categoria superiore, ma anche il centrocampo dovrà rinforzarsi e si cerca anche più solidità in chiave offensiva anche se lo staff tecnico è soddisfatto dei calciatori fin qui arrivati.

Gli ultimi ufficializzati in casa Acr

La società Acr Messina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Portiere Jacopo Del Bello. Nato a Castel Ritaldi (PG) il 25/09/2004, ha militato nelle giovanili della Roma e del Perugia e indossato le maglie di Vibonese e Recanatese.

La società inoltre comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore Flavio Di Lazzaro. Nato a Roma il 13/04/2006, ha militato nelle giovanili del Modena e indossato le maglie di Lvupa Frascati e Terracina.