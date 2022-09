Il Messina beffato dalla Viterbese, termina 1-1 al Franco Scoglio - Tempostretto

La rete di Iannone e le tante occasioni create avevano fatto sperare il Messina. La rete di Polidori all'87' ristabilisce la parità

MESSINA – Arriva un punto per il Messina che nella terza giornata di campionato pareggia in casa contro la Viterbese. Potevano però essere tre visto che la squadra di Auteri dopo essere passata in vantaggio con Iannone dopo la mezz’ora ha creato tanto e si è resa pericolosa specie con Grillo subentrato dalla panchina. La Viterbese è stata comunque coraggiosa e col passare dei minuti ha messo alle corde la difesa biancoscudata sino alle rete di Polidori arrivata a tre minuti dal 90′, troppo poco tempo poi per cercare l’assalto finale.

Rispettando le dichiarazioni della vigilia mister Auteri nell’undici iniziale ha dato spazio a Ferrini, lasciando riposare Camilleri in difesa. Altra novità, per la prima volta titolare quest’anno Davis Curiale al centro dell’attacco, affiancato da Balde e da Iannone che sembra aver convinto il tecnico a dargli la possibilità esprimersi dal primo minuto. La classifica del girone C adesso vede il Messina ad un punto 18ª in classifica.

Iannone porta avanti il Messina

Primi 45 minuti con le squadre che sembrano alternarsi nelle fasi offensive. Inizia molto bene Iannone, con personalità al secondo minuto punta l’uomo e tenta il tiro che non c’entra lo specchio. Lo stesso numero otto qualche minuto dopo, a seguito di uno schema elaborato, arriva alla conclusione ma è ancora impreciso. Passa un quarto d’ora e tocca alla Viterbese creare pericoli: il Messina al 20′ si distrae su una punizione da metà campo e per poco Daga non combina un pasticcio in uscita, fortunatamente il cross di Marotta, col portiere biancoscudato ancora fuori dai pali, non raggiunge subito Semenzato che comunque conclude alto. Al 27′ altra ripartenza degli ospiti con Mungo che arriva alla conclusione da dentro l’area ma Daga è posizionato bene e salva il risultato.

Al 35′ ottima azione del Messina che sblocca la partita. Marino semina il suo uomo a centrocampo e i biancoscudati spostano il fronte d’attacco da sinistra verso destra con precisione chirurgica. Marino per Curiale, che scarica a Fiorani che è lucidissimo a servire al momento giusto Iannone dentro l’area che scaraventa il destro in rete superando Fumagalli. Nei minuti finali squadre più lunghe, la Viterbese attacca a testa bassa scoprendosi come al 43′ quando Balde non concretizza una occasione in contropiede. Poi il Franco Scoglio si prende paura con due azioni pericolose della Viterbese quasi a tempo scaduto; lancio di Ricci dalla difesa, sponda di Marotta e Mungo di poco non trova la porta, pallone che si perde a sinistra, non passa neanche un minuto e un pallone perso dal Messina arriva sui piedi di Andreis che prova la conclusione ma spara in Curva Sud. Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo sul risultato di 1-0 per il Messina.

La Viterbese la riprende alla fine

Subito pericolosa la Viterbese che con Marotta si procura una punizione dal limite, fallo di Konate, tra le proteste degli ospiti che volevano il rigore. Sulla battuta di Volpicelli in area piccola arriva lo stacco di testa dello stesso Marotta che non inquadra la porta. Dopo una decina di minuti mister Auteri opera un triplo cambio per il Messina. Al 59′ buona azione del Messina sulla destra con Konate e Fofana che combinano bene e arrivano al cross su cui spazza la difesa ospite. Poco dopo l’ora di gioco possesso palla prolungato di qualità del Messina che si conclude al 64′ con il tiro di Grillo deviato in angolo.

Al 71′ occasione per gli ospiti con il cross di D’Uffizi che trova l’incornata di Marotta, che ancora una volta non trova lo specchio della porta difesa da Daga. Ci prova qualche minuto dopo anche Polidori che però tira debolmente. Al 77′ ancora pericoloso il Messina nel distendersi nella metà campo avversaria. Pallone ancora sulla destra per Grillo che quando punta l’uomo lo salta sempre e arriva ancora alla conclusione su cui Fumagalli salva deviando in angolo. Lo stesso numero sette per regala palla a centrocampo a Volpicelli, sembra di rivedere l’azione del gol del Messina con il servizio dentro l’area a destra a Marotta che però non può calciare immediatamente e viene chiuso da Angileri che recupera la posizione.

Rischia grosso all’80’ il Messina con cross dalla destra di D’Uffizi arriva prima di tutti Fofana che nel tentativo di liberare per poco non infila il pallone nella sua porta. All’82’ ancora un’occasione in contropiede per i padroni di casa con Grillo che ha tanto campo a destra e prova a servire al centro tutto solo Balde, ma il passaggio non arriverà mai a destinazione. Sofferenza del Messina che difende la rete di vantaggio e la Viterbese colleziona calci d’angolo. All’87′ la rete del pareggio ospite: D’Uffizi mette palla in profondità tra la difesa e Daga che tenta l’uscita e Polidori dopo aver stoppato il pallone segna con un pallonetto.

Doccia gelata per il Messina che dopo aver a tratti dominato, e sprecato diverse occasioni, si ritrova sul risultato di parità. Prova a riversarsi in avanti la squadra di Auteri che ancora con Grillo a destra crea ancora un’occasione pericolosa nel recupero su cui la Viterbese difende concedendo solo calcio d’angolo. Nei quattro di recupero concessi dall’arbitro non succederà altro e per il Messina è un punto che sa di beffa.

Acr Messina – Viterbese 1-1

Acr Messina (4-3-3): Daga; Konate (dal 72′ Berto), Trasciani, Ferrini, Angileri; Fiorani (dal 53′ Grillo), Marino, Fofana; Iannone (dal 53′ Catania), Curiale (dal 53′ Napoletano), Balde (dal 83′ Zuppel).

In panchina: Lewandowski, Versienti, Filì, Camilleri, Mallamo, Piazza, Nicosia, Gaetano Auteri (allenatore).

Viterbese (3-4-2-1): Fumagalli; Santoni, Ricci, Monteagudo; Nesta (dal 79′ Simonelli), Andreis (dal 66′ Di Cairano), Megelaitis, Semenzato (dal 66′ Polidori); Mungo (dal 56′ D’Uffizi), Volpicelli, Marotta.

In panchina: Bisogno, Manarelli, Aromatario, Mbaye, Marenco, Giacomo Filippi (allenatore).

Marcatori: Iannone 35′ (M), Polidori 87′ (V).

Ammoniti: Balde 21′ (M), Konate 47′ (M), Marino 74′ (M), Angileri 90+3′ (M).

Calci d’angolo: 7-7. Recupero: 1’ + 4’.

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.

Assistenti: Rodolfo Spataro (Rossano) & Federico Linari (Firenze).

Quarto ufficiale: Giuseppe Rispoli di Locri.

Articoli correlati