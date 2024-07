La Curva Sud oggi in piazza contro la proprietà, intanto il Messina è in ritiro

Da Zafferana Etnea arriva la conferma di Ortisi, uno dei fedelissimi di Modica. La protesta alle 18:30 a Piazza Unione Europea

MESSINA – Dopo due nuove ufficialità, Simonetta e Di Palma, il Messina passa ad una gradita riconferma. Resterà in biancoscudato infatti Lino Ortisi, il mancino classe 2002 nativo di Siracusa che nella passata stagione ha totalizzato 31 presenze, uno dei più utilizzati, segnando una rete nella sfida persa in Coppa Italia col Catania su punizione. La giornata odierna si è aperta con questa notizia di mercato, ma nel pomeriggio si continuerà a parlare di Messina quando la Curva Sud manifesterà contro l’attuale proprietà.

La storia di Ortisi col Messina

Arrivato nel mercato di riparazione di due stagioni fa nello scorso campionato mister Modica, che per lui pubblicamente ha sempre speso belle parole, l’ha inventato terzino sinistro con discreti risultati. La società fa sapere che Ortisi si è legato al Messina fino a giugno 2025 ma nel contratto c’è anche un opzione per il rinnovo. Tra le riconferme si sta lavorando anche sul ritorno di Pierluca Luciani per il reparto offensivo, il ds Pavone è in contatto col Frosinone.

Oggi la manifestazione a piazza Unione Europea

Mentre va a comporsi finalmente lo scacchiere del Messina che è in ritiro a Zafferana Etnea non si placano i tifosi, con la Curva Sud che oggi pomeriggio, appuntamento alle 18:30 a Piazza Unione Europea, manifesterà contro l’ennesima presa in giro, a detta loro, dell’attuale proprietà. Dopo sette anni di gestione Sciotto la misura sembra ormai colma.

Per il rispetto del Messina gli organizzatori della manifestazione vogliono l’immediata cessione della società e chiamano in causa anche le istituzioni cittadine affinché siano garanti di vigilanza e trasparenza. L’invito a manifestare è rivolto a tutta la cittadinanza non soltanto ai tifosi sempre presenti anche in trasferta ma anche a chi ama il Messina e non ci sta a vederlo così disorganizzato.

La contestazione ha raggiunto il suo culmine dopo lo striscione e i cori esposti nella sfida col Potenza in casa, che ha sancito di fatto la salvezza del Messina lo scorso aprile. Nei giorni scorsi invece diversi striscioni erano stati appesi nelle vicinanze dello stadio con chiaro riferimento negativo all’attuale proprietà. Adesso si è passati all’azione della protesta in piazza.

Articoli correlati