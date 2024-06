Il Messina dice “stop” alla trattativa con l’imprenditore Minore

In ballo il possibile acquisto della società

MESSINA – Trattative in corso per l’acquisto del Messina calcio da parte dell’imprenditore Renato Minore. Arriva una precisazione da parte della società: “In relazione alla trattativa intavolata con il potenziale acquirente di origini palermitane, occorre precisare che l’Acr Messina non ha ritenuto la cordata idonea a dare continuità, nell’interesse di Messina, al progetto sportivo avviato 7 anni fa dal presidente Pietro Sciotto. Si è ritenuto che non siano state offerte le idonee garanzie per l’importo pattuito, da doversi pagare a rate. È falso che il Messina abbia una massa debitoria importante, come dichiarato. Prova ne sia che in 7 campionati il Messina di Pietro Sciotto non ha mai subito alcun punto di penalizzazione”.

E ancora: “Contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso Minore in una lettera aperta, non c’è stato alcun ripensamento da parte di Pietro Sciotto. La trattativa è andata avanti nella massima riservatezza fino a quando lo stesso Minore ha deciso di rilasciare dichiarazioni alla stampa locale”.

