Il Messina gioca e spreca, il Sorrento segna e vince

Due le reti annullate ai locali prima della dormita difensiva che regala il gol vittoria a Bolsius. Arriva la terza sconfitta casalinga del campionato

MESSINA – Il Messina sconfitto per la settima volta in campionato contro il Sorrento. La sfida sulla carta non era semplice ma la prestazione, rispetto a Bari c’è stata. I biancoscudati giocano bene per oltre un’ora di partita, trovando anche due reti annullate per fuorigioco e sfiorando un eurogol di Garofalo, grande parata dell’estremo difensore campano nell’occasione. Al 57′, in un buon momento del Messina, arriva la rete di Bolsius che sarà decisiva nella sfida. Colpe a tutta la retroguardia con i difensori che si fermano pensando la palla uscisse sul fondo e con Krapikas che esce come un kamikaze, lasciando sguarnita la porta, invece di aspettare lo sviluppo dell’azione.

Terza sconfitta casalinga e ottava partita in cui il Messina resta a secco di gol. Ammonito Manetta che entra così in diffida essendo questo il quarto cartellino giallo del suo campionato. Nell’undici titolare della 16ª giornata di campionato l’allenatore del Messina un po’ a sorpresa schiera Rizzo terzino sinistro, Frisenna torna in mezzo al campo con Garofalo e Anzelmo che ha giocato meglio di Petrucci settimana scorsa. In avanti Anatriello torna al centro dell’attacco con Petrungaro e Pedicillo, un po’ spento che sarà sostituito da Mamona con tanta voglia di dimostrare qualcosa.

La classifica del girone C vede il Messina restare a quota 13 punti, alle spalle dei biancoscudati sconfitta sia la Juventus che il Taranto. Peloritani in terzultima posizione in attesa di Turris-Foggia e Cerignola-Cavese in programma in serata e che potrebbero allungare in classifica.

Primo tempo

Il primo pericolo lo crea il Messina al 4′: Garofalo arriva sul fondo a sinistra e crossa al centro, Anatriello colpisce la sfera di testa ma conclude centrale con Del Sorbo che blocca. Ancora biancoscudati propositivi al 7′ con Salvo a conquistare il fondo sulla destra, palla poi arretrata per Anzelmo che tenta da fuori area ma fuori bersaglio. Fa vedere buone cose Rizzo a sinistra e da una sua incursione al 15′ al Messina verrà annullato un gol poco dopo: Frisenna scodella per Petrungaro che al volo in acrobazia insacca ma secondo il guardalinee era partito oltre la linea difensiva compatta del Sorrento.

Ancora assenti nella metà campo avversaria gli ospiti campani, il Messina comanda il gioco e crea sulla fasce arrivando più volte in area. Solo al 25′ il primo pericolo creato dal Sorrento: Bolsius entra in area su imbucata di un compagno, evita Krapikas in uscita bassa ma si defila, cerca comunque la porta ma Marino salva provvidenzialmente. Al 33′ grande recupero di Anzelmo e lavoro a centrocampo di difesa della sfera di Anatriello, servito Petrungaro il quale si ritrova solo contro due difensori ospiti e riesce a vedere con la coda dell’occhio Garofalo che sopraggiunge. Il piattone di prima intenzione del centrocampista biancoscudato è tolto da sotto la traversa da una grande parata di Del Sorbo.

Al 36′ altro gol annullato al Messina: sul calcio d’angolo battuto da Petrungaro è Marino a saltare più in alto di tutti ma per l’arbitro commette fallo su Panico, la sfera colpita di testa era terminata in rete. Risponde il Sorrento al 40′ con il colpo di testa di Musso che termina alto sopra la traversa su buona percussione ospite sulla fascia sinistra. Segue al 41′ una conclusione di De Francesco da quaranta metri su cui si distende Krapikas e blocca a terra. Ancora il portiere lituano protagonista al 43′ quando Bolsius scappa via in mezzo ai difensori e conclude col mancino nello specchio, Krapikas a mano aperta quasi preso in contropiede con un bel colpo di reni si oppone. Il Messina ha il tempo di rispondere con una bordata da fuori area di Rizzo, che vale solo il quarto angolo, l’arbitro non concederà recupero dopo il tiro dalla bandierina.

Secondo tempo

Nell’intervallo opera subito un cambio mister Modica con Pedicillo, poco coinvolto nel primo tempo, che lascia il campo a Mamona. Il Messina riparte nella ripresa con lo stesso piglio offensivo dei primi quarantacinque minuti. Al 48′ proprio il subentrato Mamona arriva alla conclusione, blocca in due tempi Del Sorbo. Risponde in ripartenza il Sorrento, prima ingenuità del giorno con Carotenuto che è liberato al tiro tutto solo in area, si immola il capitano Manetta. Non c’è tempo al “Franco Scoglio” perché dall’altra parte viene innescato nuovamente Mamona da Petrungaro, salta Panico in area e calcia col sinistro, lo stesso terzino campano quasi da terra si oppone. Ancora chance per il Messina al 56′, Anatriello potrebbe concludere ma sceglie di appoggiare sul secondo palo, si disturbano a vicenda Mamona e Petrungaro e l’occasione sfuma.

Nel momento migliore del Messina va in vantaggio il Sorrento. Al 57′ Panico imbuca per l’inserimento di Colangiuli, il calciatore del Sorrento sembra tenere in campo la sfera e Krapikas esce inspiegabilmente lasciando sguarnita la porta. La palla arriva in mezzo all’area e Bolsius segna il puà semplice dei gol. Immediata la replica del Messina con Mamona, entrato bene in partita, che fa la sponda per Anatriello ma blocca senza problemi Del Sorbo. Al 67′ rischia il Messina con Blondett che su situazione da fermo trova l’esterno della rete. Al 68′ ancora biancoscudati pericolosi dal lato di Mamona, difende palla serve Frisenna che mette forte in mezzo, Rizzo sopraggiunge in spaccata ma manca l’impatto con la sfera. Cambia il Messina quando mancano venti minuti: fuori Rizzo e Petrungaro, dentro Ortisi e Cominetti.

Al 71′ schema del Messina su una punizione dalla fascia destra, Anzelmo serve Frisenna al limite dell’area, il suo tiro potente è centrale e viene bloccato dall’estremo difensore campano. Passano diversi minuti con il Sorrento che prova ad addormentare la partita, al 78′ altro errore della retroguardia biansocudata, la torre di Bolsius permette a Musso di presentarsi a tu per tu con Krapikas che blocca il tiro potente ma centrale. Cambia ancora mister Modica, fuori Garofalo e dentro Luciani, poco dopo anche Re per Anatriello. Ancora Musso pericoloso all’83’ porta palla trasversalmente quasi da un vertice all’altro dell’area di rigore e conclude di poco a lato. Nel finale il Messina si scopre alla ricerca del pari, Musso sciupa un contropiede all’89’ che poteva archiviare la sfida.

Cinque i minuti di recupero concessi, al secondo di questi su una punizione per il Messina si presenta in area avversaria anche Krapikas, ma la successiva battuta non porta a nulla. Ultima occasione sui piedi di Re, la sua conclusione dalla distanza è bloccata facilmente da Del Sorbo. Sul rilancio successivo arriva il triplice fischio.

Acr Messina – Sorrento 0-1

Acr Messina (4-3-3): Krapikas; Salvo, Manetta, Marino, Rizzo (dal 70′ Ortisi); Frisenna, Anzelmo, Garofalo (dal 79′ Luciani); Pedicillo (dal 46′ Mamona), Anatriello (dal 84′ Re), Petrungaro (dal 70′ Cominetti).

In panchina: Curtosi, Di Bella, Ndir, Petrucci, Morleo, Adragna, Mameli, Di Palma.

Allenatore: Giacomo Modica.

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco (dal 90′ Vitiello), Di Somma, Blondett, Panico (dal 61′ Cuccurullo); Cangianello, De Francesco, Carotenuto; Colangiuli (dal 72′ Colombini), Musso, Bolsius (dal 90′ Riccardi).

In panchina: Harrasser, Albertazzi, Fusco, Scala, Polidori, Cardoselli, Russo, Cadili, Lops.

Allenatore: Enrico Barilari.

Marcatori: Bolsius 57′ (S).

Ammoniti: Panico 31′ (S), Manetta 71′ (M), Carotenuto 79′ (S).

Calci d’angolo: 6-2. Recupero: 0’ + 5′.

Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro.

Assistenti: Stefano Franco di Padova & Andrea Romagnoli di Albano Laziale.

Quarto ufficiale: Luca Schifone di Taranto.

