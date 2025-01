Il Messina ha presentato ufficialmente De Sena, Ingrosso e Morichelli

Gli ultimi tre presentati sono accomunati dal poco spazio avuto fin qui in stagione. Come traspare dalle loro parole hanno voglia di rivalsa

MESSINA – La società Acr Messina ha presentato questo pomeriggio allo stadio “Franco Scoglio” altri tre nuovi arrivi in casa biancoscudata. Si tratta dell’attaccante Carmine De Sena dal Monopoli, del difensore Raul Morichello in prestito dal Perugia così come di Gabriele Ingrosso, il terzino sinistro arriva a titolo temporaneo dall’Audace Cerignola.

Tutti e sei i nuovi arrivi potranno essere già impiegati, se il mister lo riterrà opportuno, nella sfida di domani sera contro il Crotone. Stamattina la rifinitura si è tenuta a porte chiuse all’Annunziata e i convocati saranno svelati solo domani mattina. Per la sfida con i calabresi sono stati consegnati alle scuole 600 biglietti omaggio e saranno operativi tre botteghini per chi deciderà di venire allo stadio solo domani.

De Sena: “Voglio far gioire i tifosi”

Le prime parole del numero 9 biancoscudato Carmine De Sena: “L’emozione c’è sempre, quando entri in questo stadio ti vengono i brividi e mi è piaciuto anche giocarci contro. Non vedo l’ora di scendere in campo e far gioire i tifosi. Ci sono annate positive e negative, questo è il primo anno che mi capita di giocare pochissimo, non ho capito perché e non mi è stata data la possibilità di dimostrare il mio valore. Ora c’è questa nuova sfida e spero di portare tanti punti con prestazioni e gol. Mi sembra un gruppo ben affiatato, devo capire bene cosa vuole il mister dalla sua punta. Sono sempre stato con la squadra a Monopoli e mi sono sempre allenato, mi è mancato il campo e il minutaggio”.

Carmine De Sena, classe 1991, proviene dal Monopoli, dove in stagione ha trovato poco spazio, solo 3 presenze con neanche cinquanta minuti in campo. Esperto di serie C, in passato ha giocato nel girone C, più di 200 presenze per lui tra i professionisti, per Giugliano e Gelvison, mentre negli altri gironi per Pro Sesto, Sambenedettese e Renate. In carriera 69 reti e 11 assist in 365 partite.

Ingrosso: “Sono un terzino completo, attacco e difendo”

Così Gabriele Ingrosso in campo già in questo turno con l’Audace Cerignola e potrebbe tornare in campo già domani: “Sto bene e mi sono sempre allenato e non ho mai perso il ritmo, sono sempre stato in gruppo e sono pronto e carico per la nuova esperienza. Sono convinto faremo molto bene, raggiungere la salvezza qui sarebbe come vincere il campionato. Lo stadio è stupendo, la storia parla da sé, sarà la nostra arma in più il tifo e li aspettiamo. La trattativa non è stata complicata, ho trovato subito l’accordo. Sono un terzino a cui piace spingere e fare entrambi le fasi, mi definirei un terzino completo”.

Gabriele Ingrosso, classe 2000, è giovane ma non tanto da essere inquadrato come under, arriva dall’Audace Cerignola ed è un terzino sinistro. Anche per lui poco spazio in Puglia con una sola presenza. Nato a Lecce può ricoprire diversi ruoli sulla fascia sinistra: centrale, terzino e centrocampista largo da quella parte. Cresciuto nelle giovanili di Roma, Cesena e Cagliari, nei tre gironi della Serie C ha collazionato un centinaio di presenze.

Morichelli: “Ho voglia di rivalsa”

Raul Morichelli, il più giovane dei tre presentati: “Sono un difensore centrale di piede destro e le mie caratteristiche sono la fisicità, ho tanta voglia di rivalsa e far bene per me e la squadra. Personalmente ho trovato dei ragazzi predisposti al lavoro in questi primi allenamenti, penso ci siano tutti i presupposti per fare una bella seconda parte di stagione. Già da domani sarà un test impegnativo e la speranza è di fare le cose nel modo giusto”.

Raul Morichelli è un difensore centrale alto 193 centimetri, arriva in prestito dal Perugia e nel girone B non ha giocato neanche una partita. Nato a Marino e cresciuto nelle giovanili della Roma ha avuto la sua prima esperienza al Paok B e successivamente a Perugia, al primo anno 4 presenze, che l’ha girato in prestito al Sorrento, una presenza, e adesso a Messina.

L’attuale rosa dell’Acr Messina

Portieri: Titas Krapikas (1999), Flavio Curtosi (2004), Thomas Napolitano.

Difensori: Mame Ass Ndir (2001), Damiano Lia (1997), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Giuseppe Salvo (2003), Daniel Dumbravanu (2001), Raul Morichelli (2002).

Centrocampisti: Vincenzo Garofalo (1999), Giulio Frisenna (2002), Davide Petrucci (1991), Leonardo Pedicillo (2003), Manuel Di Palma (2003), Domenico Anzelmo (2004), Marco Crimi (1990).

Attaccanti: Blue Mamona (2002), Luca Petrungaro (2000), Gabriel Adragna (2006), Martino Cominetti (1998), Alessio Re (2003), Pierluca Luciani (2002), Carmine De Sena (1991), Francesco Dell’Aquila (2004).

Movimenti di mercato ufficializzati

In uscita: Antonio Di Bella (2006 alla Nuova Igea Virtus), Marco Manetta (1991 al Picerno), Francesco Rizzo (1998 al Team Altamura), Lino Ortisi (2002 al Team Altamura), Gennaro Anatriello (2004 al Trapani).

In entrata: Daniel Dumbravanu (2001 dalla Lucchese, prestito con opzione di riscatto), Marco Crimi (1990 dal Trapani), Carmine De Sena (1991 dal Monopoli), Raul Morichelli (2002 in prestito dal Perugia), Francesco Dell’Aquila (2004 in prestito dal Torino), Domenico Ingrosso (2000 dall’Audace Cerignola).

