Il Messina in trasferta contro la Gelbison, statistiche e precedenti - Tempostretto

I prossimi avversari del Messina saranno i calciatori della Gelbison. Fischio d'inizio domenica alle ore 14:30

MESSINA – La squadra biancoscudata nelle prossime ore sarà in viaggio alla volta di Agropoli dove, domenica 12 febbraio alle ore 14:30, sfiderà allo stadio “Raffaele Guariglia” la Gelbison. La partita, valida come 27ª giornata del girone C di Lega Pro, è fondamentale in chiave salvezza visto che i calciatori di Vallo della Lucania occupano una posizione ambita dal Messina, che garantirebbe la salvezza diretta senza passare dai playout.

La Gelbison attualmente è 14ª in classifica con 30 punti, otto in più del Messina fermo a 22 dopo lo stop casalingo contro l’Audace Cerignola, prima sconfitta delle gestione Raciti e primo match senza aggiungere dei punti alla classifica in questo 2023. In settimana la Gelbison ha rischiato di “perdere” un punto, visto che il Taranto dopo il pari nella giornata del 29 gennaio aveva chiesto la vittoria a tavolino per, a detta dei pugliesi, l’irregolarità di un tesserato della Gelbison. Il giudice sportivo, nella giornata di mercoledì scorso, si è espresso respingendo il ricorso “destituito di fondamento”. Il risultato è quindi rimasto e il punto in classifica per i campani pure.

Il momento della Gelbison

La Gelbison viene da tre pari consecutivi, di cui due senza segnare o subire reti. I rosso-blu sono una squadra che potremmo definire chiusa, non si espone e non concede. Segna e subisce poco, fin qui in stagione 19 gol fatti e 24 subiti. L’ultima vittoria quattro turni fa contro la Virtus Francavilla per 2-0, l’ultima sconfitta risale invece a metà gennaio quando la Gelbison cadde sul campo del Potenza.

Nello specifico del ruolino di marcia in casa la squadra di mister Fabio De Sanzo, che gioca con un 3-5-2, ha perso solo in tre occasioni, l’ultima sconfitta casalinga risale al 17 dicembre contro il Monopoli. 18 i punti ottenuti tra le mura amiche frutto di quattro vittorie e sei pareggi fin qui in campionato. Tra le fila campane il miglior realizzatore è De Sena, autore al momento attuale di cinque reti in campionato.

I precedenti col Messina

All’andata al Franco Scoglio la punizione di Fornito, a cinque minuti dal novantesimo, condannò il Messina ad una sconfitta di misura (0-1). Non ci sono altri precedenti tra i professionisti, ma le due squadre sono state fiere avversarie in Serie D negli anni passati e alla vittoria del girone I, e conseguente promozione del Messina due anni fa, è seguita lo scorso anno quella della Gelbison con le stesse modalità.

I precedenti in casa della Gelbison, tra i dilettanti, sono due pareggi, 1-1 nel più recente del 2020 e 0-0 in un altro match giocato in trasferta dai biancoscudati nel 2017. L’unica vittoria del Messina è un 5-0 del 2018 ma in casa, mentre l’unica vittoria della Gelbison, sempre in casa del Messina, è come accennato il precedente del girone d’andata.

